أحداث السودان في عيون الخبراء.. استعادة القصر الجمهوري بالخرطوم تؤدي لتسريع إعلان الحكومة الجديدة.. والجيش قادر على استعادة مؤسسات الدولة

حالة من الترقب تسود الشارع السودانى بصفة خاصة والعربى والأفريقى بصفة عامة بعد النجاحات التي حققها الجيش السودانى على قوات الدعم السريع واستعادة الخرطوم ومبنى المخابرات العامة والبنك المركزى السودانى وهو الأمر الذى يرى أن هذه الانتصارات هى بداية عودة الحياة للشعب السودانى من جديد.

رمضان قرنى

وكشف الدكتور رمضان قرني، الخبير الاستراتيجي والمتخصص بالشأن الأفريقي، أن أنباء سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري بالخرطوم اليوم، بعد معارك شرسة على مدار الأسابيع الأخيرة مع قوات الدعم السريع، تحمل العديد من الدلالات الاستراتيجية على صعيد الأزمة الراهنة في السودان، وأكد أن هذا النجاح يُعد تتويجًا لسلسلة الانتصارات الأخيرة للجيش في مدن سنار والجزيرة وود مدني، كما أنه يحمل دلالات رمزية تتعلق بالسيادة الوطنية ورفع الروح المعنوية للقوات المسلحة.

تتويج لسلسلة نجاحات عسكرية

وأوضح الدكتور قرني أن استعادة القصر الجمهوري، الذي يُعد رمزًا للسيادة الوطنية، يأتي في إطار سلسلة من النجاحات العسكرية التي حققها الجيش السوداني في الأسابيع الماضية وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز من موقف الجيش على الأرض، وتُظهر تقدمه في مواجهة ميليشيا الدعم السريع، التي فقدت مواقع استراتيجية مهمة في العاصمة الخرطوم.

تسريع تشكيل الحكومة السودانية

وتوقع الخبير الاستراتيجي أن تؤدي استعادة القصر الجمهوري إلى تسريع إعلان الحكومة السودانية الجديدة، التي يجري تشكيلها من التكنوقراط.

وأضاف أن هذه الحكومة ستتحمل مهام إعادة الإعمار في السودان، خاصة في المناطق التي تضررت جراء الصراع الدائر، ومع ذلك، حذر قرني من محاولات الدعم السريع إعلان حكومة موازية في مناطق غرب السودان، مثل دارفور وكردفان، في محاولة للتشويش على نجاحات الجيش ورفع معنويات قواته.

اتجاه العمليات العسكرية نحو وسط السودان

وأكد الدكتور قرني أن التوقعات تشير إلى اتجاه العمليات العسكرية نحو وسط السودان، وخاصة مطار الخرطوم، لإحكام السيطرة على العاصمة بشكل كامل. كما توقع أن تكون مناطق غرب السودان، وخاصة دارفور، مسرحًا للعمليات العسكرية في المرحلة المقبلة، نظرًا لتحصن قوات الدعم السريع في تلك المناطق ومحاولاتها إعلان حكومة موازية هناك.

عمليات انتقامية واستهداف المدنيين

وحذر قرني من أن قوات الدعم السريع قد تحاول تنفيذ عمليات انتقامية، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن هناك تقارير عن استهداف عسكريين وإعلاميين في مناطق مختلفة، بما في ذلك القصر الجمهوري كما لفت إلى التقارير المتواترة عن استهداف المدنيين في الخرطوم، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في إطار الصراع الدائر بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، الذي اندلع في أبريل 2023، وأدى إلى مواجهات دامية في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية. ومع استعادة الجيش لمواقع استراتيجية، يبدو أن السودان يدخل مرحلة جديدة قد تشهد تحولات سياسية وعسكرية كبيرة

في تطور جديد يعكس تقدم القوات المسلحة السودانية في معركتها ضد ميليشيا الدعم السريع، تمكن الجيش السوداني من إحكام قبضته على عدد من المنشآت الحيوية في العاصمة الخرطوم، وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، عن استعادة مقر رئاسة جهاز المخابرات، في خطوة تساهم في تعزيز السيطرة الأمنية داخل المدينة.

محمد رشوان

نجاحات متتالية للجيش السوداني

وأكد الخبير المتخصص بالشأن الأفريقي، الدكتور محمد رشوان، أن القوات المسلحة السودانية نجحت في فرض سيطرتها على مقر بنك السودان المركزي بمنطقة المقرن، بالإضافة إلى الاستحواذ على مبانٍ رئيسية أخرى مثل شركة زين للاتصالات، مصرف الساحل والصحراء، وبرج التعاونية وأشار إلى أن الجيش تمكن من القضاء على المئات من عناصر ميليشيا الدعم السريع التي كانت تتحصن في هذه المناطق أو تحاول الفرار عبر بعض الجيوب المتبقية وسط الخرطوم.

وأضاف رشوان أن هذه الخطوة تعزز موقف الجيش السوداني من الناحية الاقتصادية، حيث تمكنه من التحكم في المؤسسات المالية الرئيسية، مما قد يسهم في استعادة جزء من الاستقرار المالي ومنع تمويل الميليشيات عبر هذه القنوات.

أحياء النخيل وأم درمان

وبالتوازي مع العمليات في الخرطوم، أعلن اللواء ظافر عمر عبد القادر، قائد منطقة أم درمان العسكرية، أن الجيش السوداني تمكن من تطهير أحياء النخيل، البستان، وأم بدة السبيل من سيطرة ميليشيا الدعم السريع ويعد هذا التقدم خطوة هامة نحو استعادة السيطرة على الضفة الغربية لنهر النيل، ما يقلص المساحات التي تتحصن بها الميليشيات في الخرطوم الكبرى.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور نشرتها القوات المسلحة السودانية تُظهر انتشارها في هذه المناطق، وهو ما يعزز من الزخم الإعلامي والسياسي لصالح الجيش.

من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه لا مجال للتراجع عن استكمال استعادة السيطرة على السودان بالكامل، مشددًا على أن ميليشيا الدعم السريع تتعمد استهداف المدنيين باستخدام الطائرات المسيّرة وأضاف البرهان أن الجيش السوداني ملتحم مع شعبه، ولن يكون هناك أي تفاوض مع ميليشيا رفضت إلقاء السلاح، مؤكدًا أن الجميع عازمون على إنهاء التمرد والقضاء على الدعم السريع.

استعادة القصر الجمهوري

وعقب استعادة السيطرة على مناطق حيوية في العاصمة، أصدرت القوات المسلحة السودانية بيانًا تحت اسم "القيادة العامة للقوات المسلحة"، وصفت فيه استعادة القصر الجمهوري بـ"الملحمة" ووفقًا للبيان، فقد تمكن الجيش السوداني من تدمير وحدات الدعم السريع في مناطق وسط الخرطوم، السوق العربي، ومحيط القصر الجمهوري، الذي يُعد رمزًا للسيادة الوطنية. كما أشار البيان إلى أن القوات استولت على كميات كبيرة من العتاد العسكري والأسلحة التي تركها عناصر الدعم السريع عقب هزيمتهم في تلك المناطق.

السودان يدخل مرحلة جديدة

وتشير هذه التطورات إلى أن السودان يدخل مرحلة جديدة في أزمته الممتدة، حيث يعكس تقدم الجيش السوداني في الخرطوم وأم درمان استراتيجية تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد قبل أي تسويات سياسية محتملة. فمع استعادة مقار أمنية ومؤسسات مالية رئيسية، مثل بنك السودان المركزي ومقار الاتصالات والبنوك الكبرى، يصبح الجيش أكثر تحكمًا في البنية التحتية الاقتصادية للدولة، مما يضعف قدرة ميليشيا الدعم السريع على تمويل عملياتها والاستمرار في القتال بنفس الوتيرة.

على المستوى العسكري، فإن استعادة القصر الجمهوري والمناطق الاستراتيجية في وسط الخرطوم تُعد ضربة قوية لمعنويات الدعم السريع، حيث يفقد المتمردون مواقع رمزية كانت توفر لهم نفوذًا داخل العاصمة. كما أن العمليات المتسارعة لتطهير الأحياء في أم درمان تُشير إلى أن الجيش يسعى لتأمين أطراف الخرطوم الكبرى، مما يحد من قدرة الميليشيا على تنفيذ هجمات مضادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.