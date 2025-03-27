الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اللبناني

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة اللبنانى، فيتو

جرى اتصال هاتفي اليوم بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره اللبناني "يوسف رجى".

تطوير البنية الأساسية في لبنان

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري للتعاون مع الجانب اللبناني لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيرًا إلى استعداد مصر للمساهمة في عملية إعادة الإعمار وتطوير البنية الأساسية في لبنان، وتناول في هذا السياق تطلع مصر لانعقاد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في أقرب وقت. وأكد أن مصر ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل.

موقف مصر الداعم للبنان

كما تناول الاتصال تطورات الوضع في لبنان، حيث شدد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للبنان في مواجهة التحديات الأمنية، معيدًا التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق. كما أشار إلى ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية.

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بدر عبد العاطي يوسف رجى زيز التعاون الثنائي اللجنة المشتركة العليا تطوير البنية الأساسية في لبنان تعزيز التعاون الثنائي

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