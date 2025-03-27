النقطة 80 تذكرة العبور للممتاز من دوري المحترفين

دوري المحترفين، يعد الوصول للنقطة 80 في دوري القسم الثاني أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين الموسم الجاري هو بمثابة حجز تذكرة التأهل لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

وبلغة الأرقام يتبقي 11 جولة على خط النهاية لمسابقة دوري المحترفين، ويتأهل أول ثلاث فرق لبطولة الدوري المصري ما يعني أن الوصول للنقطة 80 بمثابة حجز تذكرة التأهل خاصة أن أسوان صاحب المركز الرابع سيكون أقصي رصيد يصل إليه حال فوزه في مبارياته المتبقية سيكون النقطة 79.

وينافس وادي دجلة والمقاولون وأبوقير للأسمدة أصحاب المراكز الثلاثة الأولي علي حجز تذاكر التأهل للممتاز، فيما يسعي أسوان للاقتراب من أبوقير صاحب المركز الثالث.

ويتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الـ 27 ويليه المقاولون في المركز الثاني.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ27

1- وادي دجلة 57 نقطة

2- المقاولون العرب 55 نقطة

3- أبو قير للأسمدة 50 نقطة

4- أسوان 46 نقطة

5- كهرباء الإسماعيلية 43 نقطة

6- وي 43 نقطة

7- السكة الحديد 41 نقطة

8- الترسانة 38 نقطة

9- القناة 37 نقطة

10- بروكسي 35 نقطة

11- بترول أسيوط 35 نقطة

12- بلدية المحلة 32 نقطة

13- الداخلية 30 نقطة

14- المنصورة 27 نقطة

15- طنطا‏ 26 نقطة

16- راية 26 نقطة

17- لافيينا إف سي 25 نقطة

18- منتخب السويس 25 نقطة

19- سبورتنج 21 نقطة

20- ديروط 20 نقطة

جدول ترتيب دوري المحترفين

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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