دجلة يغرد على ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ27

ترتيب دوري المحترفين، واصل وادي دجلة تصدر جدول ترتيب دوري المحترفين بعد إنتهاء مواجهات الجولة الـ 27 ويليه المقاولون في المركز الثاني.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ27

1- وادي دجلة 57 نقطة

2- المقاولون العرب 55 نقطة

3- أبو قير للأسمدة 50 نقطة

4- أسوان 46 نقطة

5- كهرباء الإسماعيلية 43 نقطة

6- وي 43 نقطة

7- السكة الحديد 41 نقطة

8- الترسانة 38 نقطة

9- القناة 37 نقطة

10- بروكسي 35 نقطة

11- بترول أسيوط 35 نقطة

12- بلدية المحلة 32 نقطة

13- الداخلية 30 نقطة

14- المنصورة 27 نقطة

15- طنطا‏ 26 نقطة

16- راية 26 نقطة

17- لافيينا إف سي 25 نقطة

18- منتخب السويس 25 نقطة

19- سبورتنج 21 نقطة

20- ديروط 20 نقطة

جدول ترتيب دوري المحترفين

نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ 27 من دوري المحترفين

القناة × طنطا 0-1

سبورتنج × راية 0-0

وي × المنصورة 0-3

السكة الحديد× بروكسي 2-2

المقاولون العرب × منتخب السويس 2-0

كهرباء الإسماعيلية × أبو قير للأسمدة 1-2

الداخلية × وادي دجلة 1-2

الترسانة × لافيينا 1-0

بلدية المحلة × ديروط 2-1

بترول أسيوط × أسوان 1-2

نتائج مباريات الجولة الـ 26 من دوري المحترفين

الداخلية ضد راية 1-1

ديروط ضد بترول أسيوط 0-2

لافيينا ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2

المنصورة ضد سبورتنج 1-0

طنطا ضد الترسانة 1-0

أسوان ضد وي 1-0

أبو قير ضد السكة الحديد 0-0

بروكسي ضد المقاولون 0-2

منتخب السويس ضد بلدية المحلة 0-1

وادي دجلة ضد القناة 2-1

نتائج مباريات الجولة الـ 25 من دوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد بروكسي 2-0

الترسانة ضد وادي دجلة 0-1

المصرية للاتصالات ضد ديروط 2-3

أسوان ضد سبورتنج 1-0

بلدية المحلة ضد المقاولون 0-1

بترول أسيوط ضد منتخب السويس 0ـ1

السكة الحديد ضد لافيينا 2ـ2

الداخلية ضد المنصورة 0ـ3

القناة ضد راية 0ـ0

كهرباء الإسماعيلية ضد طنطا 2ـ1

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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