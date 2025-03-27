الخميس 27 مارس 2025
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اقتصاد

البورصات الأوروبية تتكبد خسائر كبيرة بسبب رسوم ترامب الجمركية

البورصات الأوروبية
البورصات الأوروبية

 تراجعت الأسهم الأوروبية بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف جديدة بشأن تأثير سياساته التجارية على أرباح الشركات والاقتصاد العالمي.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.0% عند 9:06 صباحًا بتوقيت باريس، في حين تراجع مؤشر "داكس" الألماني -الذي يضم بعضًا من أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا- بنسبة 1.5%.

 

خسائر أسهم السيارات الأوروبية

 وهبط مؤشر "ستوكس لصانعي السيارات وقطع الغيار" بنسبة 3.2%، وتراجعت أسهم "مرسيدس-بنز" بنسبة 4.2%، وانخفضت "فولكس واجن" بنسبة 3.6%، فيما هبطت أسهم "ستيلانتيس" بنسبة 5.8%، وتراجعت شركة تصنيع قطع الغيار "فاليو" بنسبة 5.2%.

كما يترقب المستثمرون فرض رسوم جمركية إضافية من جانب دونالد ترمب، الذي وعد بفرض ما وصفه بـ"الرسوم المتبادلة" في الثاني من أبريل، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع شركاء تجاريين رئيسيين.

 

رسوم ترامب تقترب

 وقال ألكسندر هاز، رئيس قسم الاستثمار في "جروب ريشليو"  بباريس: "مع الإعلان عن تعريفات السيارات، يبدو لي أن الأسواق يجب أن تدرك أن رسوم الثاني من أبريل ستكون مهمة جدا فيما يتعلق بالرسوم المتبادلة".

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وأضاف: "ما زلنا متحفظين في توصياتنا على المدى القصير لأسواق الأسهم، حيث لم تستوعب بعد هذا التغير".

ورغم ذلك، لا تزال الأسهم الأوروبية تتفوق على نظيرتها الأمريكية من حيث الأداء المقوم بالدولار هذا العام، وذلك بدعم من خطط الإنفاق الألمانية وخفض أسعار الفائدة، بينما تتزايد فيه المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، وانخفض مؤشر "إس آند بي 500" الأمريكي بنسبة 1.1% أمس الأربعاء.

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