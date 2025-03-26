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خارج الحدود

ترامب: سأفرض 25% رسوما على جميع السيارات غير المصنعة في أمريكا

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات له  مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده ستفرض رسومًا 25% على جميع السيارات غير المصنوعة في أمريكا، وفقًا لقناة العربية.

 

ترامب: سأفرض رسوما 25% على جميع السيارات غير المصنوعة في أمريكا


وعلى صعيد آخر، ارتقى 4 شهداء فلسطينيين على الأقل وتعرض آخرون للإصابة، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن طائرات الاحتلال قصفت محيط مسجد عبد الله عزام بـمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، وجرح آخرين.


وشهدت جلسات مُناقشة الكنيست اليوم مشادات خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وحدثت مشادات كلامية بين نتنياهو ونواب المعارضة في أثناء كلمته.
وقال نتنياهو إن المعارضة تحاول إسقاط حكومته، وأضاف:"إسرائيل ستسيطر على مناطق في قطاع غزة".
وتابع:"الضغط على حماس سيتضمن الاستيلاء على أراض في غزة".
وقال يائير لابيد، زعيم المُعارضة الإسرائيلية أمام الكنيست:"حكومة نتنياهو فعلت ما لم تفعله أي حكومة أخرى من قبل لا سيما الفشل في 7 أكتوبر".


 

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

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