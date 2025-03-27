الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

مستشفى 15 مايو النموذجي تنقذ مريضًا يعاني من قصور حاد بالأوعية الدموية وعضلة القلب

مستشفي ١٥ مايو
مستشفي ١٥ مايو
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أكد الدكتور روماني ثابت، مدير عام مستشفى ١٥ مايو النموذجي أنه تم استقبال مريض في حالة صحية حرجة، حيث كان يعاني من قصور حاد بالأوعية الدموية والتهابات شديدة بالطرف السفلي، مما استدعى التدخل الجراحي العاجل بسبب تدهور حالته العامة، حيث يعاني من قصور شديد في عضلة القلب (كفاءة 18%)، ارتشاح مائي على الرئتين، ضيق بالتنفس، تدهور وظائف الكلى، وارتفاع السكر والضغط، رفض إجراء الجراحة له في عدة مستشفيات.

تجهيز المريض بوحدة الطوارئ وإجراء الفحوصات اللازمة

 

وقال في تصريحات صحفية اليوم إنه قد تم تجهيز المريض بوحدة الطوارئ وإجراء الفحوصات اللازمة، حيث تركيب قسطرة وريدية مركزية وتحضير الجهاز التنفسي.
كما تم استخدام تقنية التخدير عبر قسطرة إبيديورال موجهة للسائل النخاعي لضمان التحكم الدقيق في التخدير، وإجراء عملية بتر فوق الركبة على الناحيتين بشكل طارئ.

نقل المريض إلى العناية المركزة دون أي مضاعفات طبية

 

وأشار أنه بعد انتهاء الجراحة بنجاح، تم نقل المريض إلى العناية المركزة دون أي مضاعفات طبية، حيث خضع للمراقبة الدقيقة، ثم تم نقله إلى القسم الداخلي لاستكمال الرعاية الطبية تحت إشراف فريق تمريض القسم الداخلي لضمان استقرار حالته.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح جديد في جراحات الوجه والفكين بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي.

وقالت: استقبل فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي حالة معقدة لمريض تعرض لحادث أدى إلى كسور متعددة بالوجه، بعد تقديم الرعاية العاجلة في الرعاية المركزة، تم نقله إلى القسم الداخلي للتحضير للجراحة.

وأشارت المراكز الطبية المتخصصة إلى أنه بفضل الجهود الطبية المستمرة، خضع المريض لكافة الفحوصات والتقييمات اللازمة لضمان إجراء العملية في التوقيت المناسب لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

 

وأكدت أنه تم إجراء الجراحة بنجاح، مما ساهم في إعادة ترميم الفكين واستعادة الوظائف الحيوية الطبيعية للمريض.

ولفتت إلى أن المريض في مرحلة التعافي ويخضع لمتابعة دقيقة من الفريق الطبي، مع تحسن واضح في حالته الصحية.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت نجاح المعهد القومي للقلب التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في إجراء 4 عمليات زراعة صمام رئوي بالقسطرة التداخلية، باستخدام صمام (MYVAL)، بتكلفة تقدر بمليون جنيه للعملية الواحدة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم أحدث العلاجات لمرضى القلب بأعلى معايير الجودة.

ريادة معهد القلب القومي في علاج العيوب الخلقية للقلب

 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن هذا الإنجاز يُعد تأكيدًا على ريادة معهد القلب القومي في علاج العيوب الخلقية للقلب، بتقنيات التدخل المحدود، والتي تتيح للمرضى التعافي السريع دون الحاجة إلى جراحات القلب المفتوح المعقدة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية: إن زراعة الصمام الرئوي بالقسطرة تقنية حديثة تُمثل بديلًا آمنًا لجراحة القلب المفتوح، حيث يتم إدخال الصمام الجديد عبر قسطرة دون الحاجة إلى شق الصدر أو إيقاف القلب، مما يقلل بشكل كبير من المخاطر والمضاعفات.

 

واستكمل أن هذه التقنية تتيح تقليل فترة التعافي، بحيث يغادر المرضى المستشفى في غضون 24 إلى 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى تجنب مخاطر الجراحة، مثل النزيف الحاد والعدوى وفترات النقاهة الطويلة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمرضى الذين يحتاجون إلى استبدال الصمام بعد جراحات القلب السابقة.

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وأكد الدكتور محمد عبد الهادي مدير معهد القلب القومى، أن المعهد مستمر في تبني أحدث التقنيات لعلاج مرضى القلب بأفضل الوسائل الطبية المتاحة، لخدمة أهلنا من المرضى، وقد تم تحقيق هذا الإنجاز الطبي على أيدى فريق طبي متميز تحت قيادة الدكتورة رانيا ضياء الدين أبو شقة رئيس وحدة قسطرة الأمراض الخلقية بمعهد القلب.

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الأوعية الدموية ارتفاع السكر السكر والضغط عضلة القلب مستشفي ١٥ مايو وظائف الكلى

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