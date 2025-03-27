مديرية الصحة بالجيزة تقدم نصائح لصيام الأطفال في رمضان بطريقة صحية وآمنة

وجهت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة نصائح هامة لأولياء الأمور حول كيفية تعويد الأطفال على الصيام خلال شهر رمضان المبارك بطريقة صحية وآمنة.

وأكدت المديرية في منشور رسمي عبر صفحتها، أهمية التدرج في صيام الأطفال، لتجنب أي آثار صحية سلبية.

التدرج في صيام الأطفال

شددت المديرية على أن الأطفال لا يجب أن يبدأوا بالصيام لساعات طويلة بشكل مفاجئ، بل من الأفضل أن يبدأوا بصيام عدد قليل من الساعات في اليوم، ومن ثم يتم زيادة المدة تدريجيًّا وفق قدرتهم الجسدية.

نصائح لضمان صيام صحي للأطفال

التأكد من تناول وجبة سحور متكاملة غنية بالعناصر الغذائية، لضمان حصول الطفل على طاقة كافية طوال فترة الصيام.

تشجيع الأطفال على شرب كميات كافية من الماء خلال فترات الإفطار، للحفاظ على ترطيب أجسامهم.

تجنب الأطعمة المقلية والدسمة، واستبدالها بالخضروات والفواكه الطازجة.

متابعة الحالة الصحية للطفل باستمرار، والتوقف عن الصيام فورًا في حال شعوره بالتعب أو الدوار.



التوازن بين الصحة والتعاليم الدينية

وأكدت مديرية الصحة أن تعويد الأطفال على الصيام يجب أن يتم بطريقة تتناسب مع أعمارهم وحالتهم الصحية، مشددة على أن الهدف هو ترسيخ القيم الدينية وتعويد الطفل على الصيام بشكل تدريجي.

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