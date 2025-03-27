بـ 1.2 مليار جنيه، إحباط تهريب أكبر صفقة مخدرات قبل العيد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى إحباط محاولة جلب كميات من الأقراص المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 1.2 مليار جنيه.

ضبط محاولة جلب صفقة عيد الفطر من الأقراص المخدرة

ووردت معلومات للأجهزة الأمنية أكدتها التحريات بمحاولة تشكيل عصابى جلب وتهريب شحنة كبيرة من المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة بقيمة 1.2 مليار جنيه.

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