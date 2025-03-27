الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

ضبط 7 أطنان أسماك ورنجة وفسيخ مخالفة للمواصفات في حملة بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية في محافظة الدقهلية حملة مكبرة تمكنت من ضبط أكثر من 7 أطنان أسماك ورنجة وفسيخ مخالفة للمواصفات.

ضبط أكثر من 7 أطنان أسماك ورنجة وفسيخ مخالفة للمواصفات 

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والفسيخ والرنجة، وتم خلالها ضبط 7400 كيلو أسماك ورنجة وأسماك مملحة وفسيخ، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ لضبط الأسعار 

 وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

الرقابة والتفتيش على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض

 من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، قيام حملة للتفتيش على المحال التجارية، أسفرت عن تحرير محضرين عينات أسماك ورنجة وأسماك مملحة وفسيخ بإجمالي وزن 7 أطنان و400 كيلو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار حملات الرقابة والتفتيش على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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جاءت الحملة بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين، قامت حملة بمركز ميت غمر برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية  وعضوية الدكتور خالد عنبر، والدكتورة إيناس الشافعي أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وبرفقة الحملة التموينية برئاسة الدكتورة شيماء يوسف مأمور ضبط قضائي بمديرية التموين بالدقهلية.

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