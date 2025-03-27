الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

الأهلي ينهي إجراءات سفر الفريق إلى موريتانيا

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

الأهلي، أنهي مسؤولو النادي الأهلي إجراءات سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى موريتانيا استعدادا لخوض مباراة العودة أمام الهلال السوداني يوم ٨ أبريل القادم، علما بأن مباراة الذهاب ستقام على ستاد القاهرة يوم ١ أبريل. 

كما يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخطاء ودية زد التي أقيمت أمس على ملعب التتش بالجزيرة وخسرها الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، وذلك استعدادا لمواجهة الهلال السوداني الثلاثاء القادم في دوري أبطال إفريقيا. 

كما قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم في إطار برنامج الإعداد لمباراة الهلال السوداني على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الجمعة. 

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة  الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

 وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني. 

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

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