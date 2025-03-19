الأربعاء 19 مارس 2025
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اقتصاد

تحديث الصناعة يعقد ورشة عمل لتكتل النباتات الطبية والعطرية بأسيوط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد  مركز تحديث الصناعة، ورشة عمل الربط والتشبيك مع جهات التمويل لتكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط وذلك بحضور ممثلى مركز تحديث الصناعة والوحدة التنفيذية بمحافظة أسيوط ومزارعي النباتات الطبية والعطرية.

 

 ويأتى هذا في إطار التعاون المثمر والبناء بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من قرض البنك الدولي وفيما يخص مبادرة تنمية التكتلات الإقتصادية بمحافظات الصعيد

 

وقام ممثلو البنك الزراعى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشرح تفصيلى لكيفية حصول المزارعين على التمويل اللازم لخدمة العمليات الزراعية وتمويل الألات والمعدات ووحدات الإنتاج التى تخدم التكتل سواء للأفراد او الجمعيات الزراعية.

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

وأطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. 

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعًا صناعيًّا متخصصًا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

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تحديث الصناعة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مركز تحديث الصناعة

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