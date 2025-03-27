الخميس 27 مارس 2025
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اقتصاد

الإحصاء: 27.8% زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2023-2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

أصدر الجهاز  المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الخميس  النشرة السنوية لإحصاءات الخدمــات البريدية عـام 2023/ 2024 وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:
 

المعاشات المنصرفة  

بلغت قيمة المعاشات المنصرفة  179,5 مليار جنيه عـام ( 2023/2024)، مقابل 140.5 مليار جنيه عام (2022/2023 ) بزيادة بلغت نسبتها 27.8٪.
 

صندوق التوفير 

بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 121.5 مليار جنيه عـام  2023 /2024 مقابل 130.7مليار جنيه عام ( 2022 / 2023 ) بانخفاض بلغت نسبته 7.0 ٪.


الحسابات الجارية

بلغت قيمة المبالغ المودعة 249,5 مليار جنيه عام ( 2023/2024) مقابل 164.5 مليار جنيه عام ( 2022/2023) بزيادة بلغت نسبتها   51.7 %.


الطوابع المباعة والنماذج 

بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحـدات البريدية 335,8 مليــون جنيه عام ( 2023/2024 ) مقابل 366,0 مليون جنيه عـام ( 2022 /2023 ) بانخفاض بلغت نسبته 8.2٪.


وحدات الخدمات البريدية

بلغ عدد المكاتب البريدية 4643 مكتب عام ( 2023/  2024 ) مقابل 4412 مكتب عام ( 2022/ 2023 ) بزيادة بلغت نسبتها 5.2٪.

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خدمة الدفع الإلكتروني

بلـغ عـدد وحـدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تـؤدي خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 9286 وحدة عام ( 2023 /2024 )  مقابل 8824 وحـدة عام ( 2022 / 2023 ) بزيادة بلغت نسبتها 5,2% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).

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