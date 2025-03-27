الإحصاء: 0.6% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يناير 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الخميس، الموافق 27 /3/ 2025 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2025.

الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012 /2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012 /2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 118.92 خلال شهر يناير 2025 (أولـي) مقابل 118.22 خلال شهر ديسمبر 2024 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 0.59٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 147.54 خلال شهر يناير 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024 حيث بلغ 115.57 بنسبة ارتفاع قدرها 27.67 ٪ وذلك لزيادة الإقبال على منتجات الألبان والزيوت.

• بلـــغ الــرقــم القيــاســـي لصناعة المشروبات 342.06 خلال شهر يناير 2025 مقارنة بشهـر ديسمبر 2024 حيـث بلـغ 278.25 بنــسـبـــه ارتفاع قدرها 22.93٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

• بلغ الرقم القيـاسي لصناعة الجلد ومنتجاته 39.37 خــــلال شهــر يناير 2025 مقــارنة بشــهــر ديسمبر 2024 حيــث بلــــغ 54.01 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 27.11 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 121.67 خـــلال شهــــر يناير 2025 مقــارنـة بشــهر ديسمبر 2024 حــيــث بــــلـــغ 157.93 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 22.96 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

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