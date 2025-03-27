تداول 18 ألف طن بضائع و1099 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1099 شاحنة و149 سيارة.

شملت حركة الواردات 14000 طن بضائع، 632 شاحنة و132 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 467 شاحنة و17 سيارة.



وتغادر ميناء سفاجا اليوم أربع سفن هي القاهرة، امل، دليلة ووادى الكرنك، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية وALCUDIA EXPRESS.

كما تم تداول 5000 طن بضائع و333 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، الحسين، آور وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2311 راكب.



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