تداول 17 ألف طن و1050 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1050 شاحنة و400 سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 576 شاحنة و395 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 474 شاحنة و5 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وANNA DORTHEA بينما تغادر السفينة الحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل.

كما تم تداول 5600 طن بضائع، 515 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، الحسين، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 على متنها 320 سيارة بوزن 640 طن قادمة من جدة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2060 راكب بموانيها.

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