المغرب يقترض 650 مليون يورو تحضيرا لاستضافة كأس العالم 2030

يعتزم المغرب اقتراض مبلغ 650 مليون يورو لتطوير بنيته التحتية، تحضيرا لاستضافة كأس العالم 2030.

وتستضيف دول المغرب وإسبانيا والبرتغال نسخة كأس العالم عام 2030.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن البنك الإفريقي للتنمية يعتزم إقراض المغرب 650 مليون يورو لتطوير بنية تحتية للنقل في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030

وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا إن التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والمطارات في المغرب استعدادا لكأس العالم سيُعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليه.

وبدأ المغرب في تنفيذ خطط لتطوير مشاريع البنية الأساسية المرتبطة بقطاعات النقل الجوي والطرق والسكك الحديدية.

وذكرت الحكومة المغربية العام الماضي أنها تخطط لبناء ملعب كبير في بنسليمان بالقرب من الدار البيضاء، وتحديث ستة ملاعب أخرى.

ويستضيف المغرب كأس العالم لكرة القدم عام 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وسيكون بذلك ثاني بلد أفريقي يستضيف البطولة بعد جنوب إفريقيا التي نظمتها في عام 2010.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.