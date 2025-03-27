رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية، حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك

طقس عيد الفطر المبارك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث من المتوقع أن تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة يوم السبت المقبل تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون درجة الحرارة العظمى على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى من 26:29 درجة مئوية وعلى جنوب البلاد من 30:35 درجة مئوية.



وتكون درجة الحرارة الصغرى على أغلب الأنحاء من 14:18 درجة مئوية.

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