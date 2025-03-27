الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية، حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك

طقس عيد الفطر المبارك،
طقس عيد الفطر المبارك، فيتو

طقس عيد الفطر المبارك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث من المتوقع أن تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة يوم السبت المقبل تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس غدا الخميس 27-3-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد: غدًا ذروة الموجة الحارة

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون درجة الحرارة العظمى على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى من 26:29 درجة مئوية وعلى جنوب البلاد من 30:35 درجة مئوية.


وتكون درجة الحرارة الصغرى  على أغلب الأنحاء من 14:18 درجة مئوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجازة عيد الفطر المبارك الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الرياح المثيرة للرمال والأتربة أمطار متفاوتة الشدة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس طقس عيد الفطر المبارك طقس عيد الفطر

مواد متعلقة

تؤدى إلى انخفاض الرؤية، الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

الأرصاد: غدًا ذروة الموجة الحارة

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ونشاط للرياح

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

تصل لـ 33 مئوية بالقاهرة، الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الأربعاء

الأكثر قراءة

في ليلة القدر، أب يقتل 2 من أبنائه ويصيب الثالث بعصا خشبية في الغربية

القبض على التيك توكر زياد تيتو مختبئا في الوايلي بتهمة التحريض على الفسق والفجور

رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية، حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك

أسعار الذهب اليوم الخميس 2025.3.27، عيار 21 الآن يسجل رقم مفاجئ

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الخوخ 10 جنيهات وارتفاع الفراولة والكنتالوب

بعد قرار الأولمبية، أحمد شوبير يثير الجدل حول استكمال الأهلي الدوري بالناشئين (فيديو)

ضربه بآلة حادة وقيده ثم صعقه بالكهرباء، أب يقتل نجله بطريقة بشعة في أطفيح

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

معظمها دول عربية، كوريا الجنوبية تطبق فحصا صحيا صارما للقادمين من 18 دولة

اكتشاف مخلب ديناصور محفوظ في صحراء منغوليا

في ليلة القدر، 180 ألف يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء مؤثر بصوت القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي في ليلة القدر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية