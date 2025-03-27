الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 27 مارس 2025، ذروة الموجة الحارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، لتكون ذروة الموجة، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدًا الخميس 27 -3- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21

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