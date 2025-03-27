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مساجد الشرقية كاملة العدد في ليلة القدر وأدعية مبكية وسحور جماعي (صور)

مساجد الشرقية في
مساجد الشرقية في ليلة القدر، فيتو

امتلأت مساجد محافظة الشرقية بالمصلين في ليلة الوترية يوم 27 من رمضان في صلاة التهجد التي يعتقد أنها ليلة القدر عند عدد من جمهور العلماء والمشايخ.

فضلها وما يميزها عن غيرها، كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد

وشهدت المساجد توافد عدد كبير من المصلين لأداء صلاة التهجد، وعقب أداء الصلاة نظمت المساجد سحورًا جماعيًّا للمصلين.

مساجد الشرقية في ليلة القدر، فيتو 
مساجد الشرقية في ليلة القدر، فيتو 

فضلها وما يميزها عن غيرها، كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله ﷺ؛ حيث ورد عنه ﷺ أنه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». [متفق عليه]

مساجد الشرقية في ليلة القدر، فيتو١
مساجد الشرقية في ليلة القدر، فيتو

الأزهر للفتوى يوضح حكم صلاة التهجد

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن صلاة التهجد صلاة تطوعية يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر إلى آخر الليل.

وأوضح أن أفضل وقت لصلاة التهجد هو ثلث الليل الآخِر، أو ما قارب الفجر، فهو وقت السحر والخشوع وتجلِّي الفيوضات الربانية على القائمين والمستغفرين والذاكرين.

مساجد الشرقية في ليلة القدر، فيتو٢
مساجد الشرقية في ليلة القدر، فيتو

كما تتميز عن غيرها من صلاة قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها؛ عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ». [متفق عليه]

من جانبها أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص 5143 مسجدًا على مستوى الجمهورية لاستقبال المعتكفين، و9376 مسجدًا لإقامة  صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تهيئة المساجد لإقامة الشعائر الدينية، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على قدسية المساجد وتحقق مقاصد العبادات.

مساجد الشرقية في ليلة القدر، فيتو٣
مساجد الشرقية في ليلة القدر، فيتو

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