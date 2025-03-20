الأوقاف تعلن ضوابط صلاة التهجد والاعتكاف.. التأكيد على نظافة المساجد.. قصر إلقاء الخواطر الدينية على الأئمة المعتمدين «أبرز الشروط».. وتمنع بث أو تصوير ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص 5143 مسجدًا على مستوى الجمهورية لاستقبال المعتكفين، و9376 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تهيئة المساجد لإقامة الشعائر الدينية، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على قدسية المساجد وتحقق مقاصد العبادات.

الأوقاف تجهز المساجد المخصصة للاعتكاف

وجهزت وزارة الأوقاف جميع المساجد المخصصة للاعتكاف بما يضمن راحة المعتكفين وسلامتهم، مع توفير إشراف مباشر من الأئمة لضمان توفير بيئة روحانية مناسبة تعين على التفرغ للعبادة والطاعة، وحددت الوزارة المساجد المخصصة لصلاة التهجد بعناية، لضمان إقامتها في أجواء تملؤها الخشوع والسكينة، بما يتيح للمصلين أداء هذه الشعيرة العظيمة بكل طمأنينة.

الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف

وشددت الوزارة على مجموعة من الضوابط المنظمة للاعتكاف، وألزمت المعتكفين بالحفاظ على نظافة المسجد وحرمة المكان، والالتزام بالسلوك الإسلامي القويم، وحظرت الوزارة إلقاء الدروس أو الخواطر الدعوية إلا من خلال إمام المسجد أو من تكلفه الوزارة بخطاب رسمي، ومنعت توزيع أي كتب أو منشورات داخل المسجد، مع الاكتفاء بالاطلاع على مكتبة المسجد الرسمية عند توفرها.

وأكدت الوزارة حظر تصوير المعتكفين أو بث صورهم، حفاظًا على خصوصيتهم واحترامًا لروحانية الاعتكاف، ونبهت إلى عدم استخدام الهواتف المحمولة إلا في حالات الضرورة القصوى، لتجنب خروج الاعتكاف عن مقصده الشرعي في التفرغ التام لعبادة الله.

وخصصت الوزارة 9376 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان، ووفرت جميع التسهيلات لضمان إقامتها في أجواء روحانية هادئة، بما يساعد المصلين على أداء الصلاة براحة وخشوع، وذلك بالتنسيق مع المديريات الإقليمية لضمان حسن التنظيم وعدم التسبب في أي ازدحام يعوق المصلين عن التدبر والخشوع.

بيان المقصود بالاعتكاف

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن الاعتكاف في اللغة: افتعالٌ، مِن عَكَف على الشيء؛ إذا لازمه وواظب عليه؛ قال تعالى: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَﱠ﴾ [الأنبياء: 52]، ويقال: عكفتُ الشيء؛ أي: حبسته؛ قال تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: 25]، ومنه: الاعتكاف؛ لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية. "المصباح المنير" للفيومي (2/ 424، ط. المكتبة العلمية).

والاعتكاف شرعًا هو: اللبث في المسجد على صفةٍ مخصوصةٍ بنيةٍ. "فتح القدير" لابن الهمام (2/ 305، ط. دار إحياء التراث)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 186، ط. مكتبة القاهرة).

أقوال العلماء في اشتراط المسجد لصحة اعتكاف الرجل

قد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنَّه لا يصح اعتكاف الرَّجُل إلَّا في المسجد؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

فالآية دالة على اشتراط المسجد في صحة الاعتكاف؛ وذلك لأنَّه لو صحَّ الاعتكاف في غيرِ المسجد لم يختَصَّ تحريمُ المباشرةِ به؛ وذلك لأنَّ إتيان الرجل المرأة ينافي الاعتكاف إجماعًا، فعُلِمَ مِن تخصيص ذكر المساجد أنَّ الاعتكاف لا يكونُ إلَّا فيها. "شرح الزرقاني على الموطأ" بتصرف يسير (2/ 306، ط. مكتبة الثقافة الدينية).

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "وإن كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لَيُدْخِلُ عليَّ رأسَه وهو في المسجِدِ، فأُرَجِّلُهُ، وكان لا يدخُلُ البيتَ إلَّا لحاجةٍ إذا كان مُعتَكِفًا" متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ويقول العَلَّامة ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (2/ 226، ط. دار النشر): [وقد يستدل بهذه الأحاديث على أَنَّ المسجد شرط في الاعتكاف من حيث إنَّه قصد لذلك، وفيه مخالفة العادة في الاختلاط بالناس لا سيما النساء، فلو جاز الاعتكاف في البيوت لما خالف المقتضى؛ لعدم الاختلاط بالناس في المسجد وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الخِلْقة] اهـ.

وقد نَقَل الإجماع على اشتراط المسجد في صحة الاعتكاف للرَّجُل: ابن عبد البر والقرطبي المالكيان، وابن قدامة الحنبلي، وغيرهم من العلماء. "الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 385، ط. دار الكتب العلمية)، و"تفسير القرطبي" (2/ 333، ط. دار الكتب المصرية)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 189، ط. مكتبة القاهرة).

وصفة المسجد الذي يشترط في صحة اعتكاف الرَّجُل: هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، ولكن المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة.

يقول العلامة البابرتي في "شرحه على الهداية" (2/ 393، ط. دار الفكر): [(ثم الاعتكاف لا يصحّ إلا في مسجد الجماعة) هذا أيضًا من شروط جوازه، ومسجد الجماعة هو الذي يكون له إمام ومؤذن أُدِّيت فيه الصلوات الخمس أو لا] اهـ.

وقال شمس الدين الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 455، ط. دار الفكر) في شرحه لقول خليل في باب الاعتكاف: [(ومسجد)؛ قال: ص: (ومسجد) ش: أي: في صحته بمطلق مسجد، أي: مسجد مباح. قال ابن رشد: وأما الاعتكاف في مساجد البيوت فلا يصح عند مالك لرجل ولا امرأة] اهـ.

وقال الإمام النووي في "الروضة" (2/ 398، ط. المكتب الإسلامي): [الركن الرابع: المُعْتَكَف فيه، وهو المسجد؛ فيختص بالمساجد، ويجوز في جميعها، والجامع أولى] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 351، ط. المكتبة العلمية): [(ولا يصح) الاعتكاف (من رجل تلزمه الصلاةُ جماعةً إلا في مسجدٍ تقام فيه) الجماعةُ، فلا يصح بغير مسجد بلا خلاف] اهـ.

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