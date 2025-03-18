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دين ودنيا

ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؟ وما أهم آدابه؟، وزير الأوقاف السابق يجيب

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، فيتو

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أن الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وهو سنة ثابتة عن سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم). 


وأشار إلى قول الحق سبحانه وتعالى:"وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ"،ويقول سبحانه:"وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ"، ويقول سبحانه:"وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ". 

وذكر أنه عن عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعتكف العشر الأواخر من رمضان" ( متفق عليه )، وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده" ( متفق عليه).

وزير الأوقاف السابق يوضح مشروعية الاعتكاف 

وأضاف وزير الأوقاف السابق لـ “فيتو” الفقهاء والعلماء أجمعوا على مشروعية الاعتكاف وأنه سنة عن سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقربة إلى الله تعالى، فمن استطاع أن يعتكف العشر فليفعل ومن لم يستطع فما تيسر منها. 

وزير الأوقاف السابق يوضح آداب الاعتكاف 


وينبغي على المعتكف أن يخلص النية في اعتكافه لله عز وجل، وأن ينشغل بالعبادة والذكر وقراءة القرآن الكريم وألا يضيع وقته في الحديث مع غيره حتى لو كان ذلك في المباحات من أمور الدنيا، وألا ينشغل بهاتفه، وأن يحافظ على نظافة المسجد وقدسيته، وألا يؤذي غيره بفعل أو قول بقصد أو بغير قصد.

 

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