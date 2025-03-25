ترامب يتجه لإعفاء بعض الدول من الرسوم الجمركية المتبادلة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعفاء محتمل لبعض الدول من الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية المتبادلة التي من المفترض أن تبدأ بعد الثاني من أبريل القادم، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن ترامب صرح في معرض حديثه عن فرض الرسوم الجمركية بالقول: "قد أمنح العديد من الدول إعفاءات".

وأضاف أن "الرسوم الجمركية المتبادلة قد لا تفي بالتعهد بمساواة الرسوم الجمركية الأمريكية مع الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى".

وتابع ترامب أنه "يشعر بالحرج من فرض الرسوم على الدول كما تفرضها على الولايات المتحدة".

وأردف بالقول إن "رسومًا جمركية أخرى على سلع مثل السيارات والأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات قد لا تُطبق إلا لاحقًا".

وبحسب الصحيفة، صرح الرئيس ترامب بأنه قد يُخفف الرسوم الجمركية المتبادلة التي يعتزم فرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الشهر المقبل، وأن بعض الدول قد تُعفى منها.

وتمثل هذه التصريحات أحدث تعديل لقائمة الرسوم الجمركية التي قال ترامب إنه سيعلن عنها في 2 أبريل، وهو تاريخ أطلق عليه أسم "يوم التحرير".

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات من إعلانه أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا.

وأوضح ترامب أن هذه التعريفة ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية، بما في ذلك التعريفة الجمركية البالغة 20% التي فرضها على الصين هذا العام؛ ما يعني فرض تعريفات جمركية بنسبة 45% على ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

ووفقًا لأمر تنفيذي وُقع في وقت لاحق من يوم الاثنين، ستدخل هذه التعريفات حيز التنفيذ "في أو بعد" 2 أبريل القادم.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية مددت، أمس الاثنين، رخصة شركة شيفرون للعمل في فنزويلا حتى أواخر مايو أيار القادم.

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