محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية "ليلة القدر" بمسجد سيدي أبي العباس المرسي

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، احتفالية مديرية الأوقاف بالإسكندرية بليلة القدر، بمسجد سيدي أبي العباس المرسي بميدان المساجد بنطاق حي الجمرك.

وذلك بحضور الدكتور نجاح عبد الرحمن راجع وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأدى محافظ الإسكندرية صلاتي العشاء والتراويح، وسط حشد من الأهالي، متوجها بأصدق التهاني لجموع المصلين ومواطني الإسكندرية والشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله_عز وجل_أن يعيد هذه المناسبات المباركة على شعب مصر بالخير واليمن والبركات.

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