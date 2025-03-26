تقديم الخدمات العلاجية لمليون و866 ألف مواطن بسوهاج

أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلي تقديم الخدمات الصحية من خلال العيادات الخارجية الصباحية والمسائية، حيث استقبلت هذه العيادات مليون و166 ألف مواطن، تم تلبية احتياجاتهم الطبية في مختلف التخصصات، مثل الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، العظام، المخ والأعصاب، الجراحة،الجلدية، والأنف والأذن وغيرها من التخصصات المتوفرة ويأتي هذا الإقبال الكبير ليعكس الثقة في جودة الخدمات المقدمة، وكذلك كفاءة الفرق الطبية العاملة بهذه المنشآت.

خدمات الطوارئ والاستقبال

و أضاف دويدار أنه إلى جانب خدمات العيادات الخارجية، استقبلت أقسام الطوارئ والإستقبال بالمستشفيات التابعة للمحافظة أكثر من 700 ألف مواطن خلال الأشهر ال 6 الماضية، حيث تم التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بدءًا من الحوادث والإصابات الطارئة، وصولًا إلى الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا.

جهود متواصلة لتطوير القطاع الصحي

وتسعى وزارة الصحة والسكان ومحافظة سوهاج إلى تعزيز الخدمات الطبية المقدمة من خلال دعم المنشآت الصحية بالكفاءات الطبية والتجهيزات الحديثة، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات العلاجية لتلبية احتياجات المواطنين، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة بجودة عالية.

كما تعكس هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، مما يؤكد التزام القطاع الصحي في محافظة سوهاج بتوفير رعاية طبية ذات مستوى عالٍ، مع الاستمرار في تطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع متطلبات المجتمع المحلي واحتياجاته المتزايدة.

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