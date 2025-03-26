نجم الزمالك السابق يكشف تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو

الزمالك، كشف بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، عن مفاجأة بشأن تجديد عقد اللاعب أحمد مصطفى زيزو مؤكدا أنه لن يرحل عن الفريق.

زيزو يقترب من التجديد

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "تحدث معي ميدو منذ يومين، وأكد أن ملف زيزو أصبح شبه منتهي مع الزمالك وقريب من التجديد".

ثقة الجماهير منعدمة في مجلس لبيب

وتابع:" أن هناك عدم ثقة بين الجماهير وإدارة حسين لبيب، والإدارة استعانت بميدو وحازم إمام من أجل حمايتهما من الجماهير".

وأضاف:" بيسيرو بتلك النتائج سيرحل نهاية الموسم، وأنه كان من رأيه ضرورة استكمال جروس الموسم حتى نهايته".

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