فقرة تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة، تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني بشكل تدريجي في ظل اقتراب مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب، شهدت مشاركة نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد ومحمد عواد بصورة طبيعية بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأول.

وخصص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، فقرة تدريبات خاصة بركلات الترجيح في نهاية المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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