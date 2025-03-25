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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية قد تمتد إلى المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة يومى الخميس والجمعة.

 

تقلبات الطقس في كاريكاتير فيتو

حالة الطقس غدا الثلاثاء 25-3-2025 في محافظة الفيوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث يستمر الارتفاع التدريجى لدرجات الحرارة,  ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:21

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