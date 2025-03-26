الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة أيام الأربعاء والخميس والجمعة وتكون ذروة الارتفاع يوم الخميس 27 مارس. 

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ونشاط للرياح

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة  حرارة 33 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم إلى 36 درجة مئوية. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يستمر الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة،  ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية  وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  21

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:21

 

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