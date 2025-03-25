قهوة المحطة الحلقة 10، مواجهة شرسة بين بيومي فؤاد ويوسف عثمان ومشهد مؤثر لهالة صدقي

مسلسل قهوة المحطة حلقة 10 ، شهدت الحلقة 10 من مسلسل قهوة المحطة والذي يقوم ببطولته أحمد غزي وبيومي فؤاد، أحداثًا مثيرة.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 10

وشهدت الحلقة مواجهة شرسة بين بيومي فؤاد “المعلم فاروق” مع يوسف عثمان “طارق”، حيث إن الأخير ظل يعنف فيه ويقول له كلام قاسي ويؤكد أنه كرهه كرهًا شديدًا بعدما اكتشف أن “المعلم فارق” ليس والده الحقيقي بل رجل رباه، وهدده تهديد عنيف بأنه إذا لم يخبره عن والده ووالدته الحقيقين لم يسترجع له أمواله الذي كتبها المعلم فاروق، وفي هذا السياق، لم يتحمل بيومي فؤاد الحديث العنيف الذي دار بينه وبيت يوسف عثمان ويتسبب له في أزمة صحية.

وتتوالى الأحداث، وفي مشهد مؤثر دخلت هالة صدقي “جورجيت” في نوبة بكاء شديدة وظلت تبكي وفي يدها صورة ابنها، وتؤكد لنفسها أنه مازال حيا بعد غيابه عنها 22 عامًا.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 9 ، وشهدت الحلقة 9 من مسلسل قهوة المحطة للفنان أحمد غزي وبيومي فؤاد أحداثًا مثيرة، حيث عثر الضابط “عمر” أحمد خالد صالح على جثة نعمات، ولكن كشفت الأحداث، بأن "خليفة زوجها ليس له دخل في قتلها، بل دمراوي السائق الذي هربت مع لكي تبعد عن زوجها.

وتتوالى الأحداث، ويذهب الضابط إلى مكان الدمراوي، ويعترف الأخير بجريمته بقتل نعمات ويروي للضابط مع حدث وأخبره أنه اغتصبها رغما عنها ودهسها بسيارته ودفنها في الصحراء

وتنتقل الأحداث، ويستمر الضابط عمر في التحقيق بقضية قتل مؤمن الصاوي “أحمد غزي” داخل قهوة المحطة، حيث أنه يواصل التحقيق مع ريشة “حسن أبو الروس” ويظل يؤكد الأخير أنه بس له دخل بمقتل مؤمن.

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيًا وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on وcbc ومنصة يانغو بلاي والظفرة.

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