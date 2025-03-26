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رياضة

بعثة منتخب الناشئين تصل المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

منتخب الناشئين، وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 إلى العاصمة المغربية الرباط، في وقت سابق اليوم الأربعاء، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر في نوفمبر من العام الجاري.

منتخب الناشئين يتناول أول إفطار بالمغرب

وبحسب وليد مهدي مدير منتخب مصر للناشئين، فقد غادرت بعثة الفريق مطار القاهرة في الثامنة صباح اليوم الأربعاء، ووصلت المغرب في الثالثة عصرا، وتوجهت إلى مقر إقامتها، وتناول الفريق وجبة الإفطار في فندق الإقامة، وسط حفاوة من اللجنة المنظمة للبطولة ومسئولي الاتحاد المغربي لكرة القدم.

يرأس بعثة منتخب الناشئين في رحلة المغرب وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم البعثة كل من أحمد الكاس المدير الفني ووليد مهدي مدير الفريق وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.

26 لاعبًا في قائمة منتخب الناشئين بأمم إفريقيا

واختار أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب وضمت القائمة 26 لاعبًا هم:


عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبد الكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر عبد العزيز - عبد العزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب - باسل مدحت - يوسف وجيه - محمود شاكر.

قائمة منتخب الناشئين في أمم إفريقيا، فيتو
قائمة منتخب الناشئين في أمم إفريقيا، فيتو

منتخب الناشئين يفوز على النجوم وديا

نجح منتخب الناشئين تحت 17 عامًا في تحقيق الفوز على فريق نجوم المستقبل بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما في ختام استعدادات الفراعنة قبل الدخول في غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة التي تحتضنها المغرب في الفترة من 30 مارس الجاري حتى 19 أبريل المقبلين.

مواعيد مباريات الناشئين في أمم إفريقيا، فيتو 
مواعيد مباريات الناشئين في أمم إفريقيا، فيتو 

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة جنوب إفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

 

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منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 العاصمة المغربية الرباط بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة كأس العالم بقطر وليد درويش وليد مهدي

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