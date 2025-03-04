مسلسل شهادة معاملة أطفال، نهى عابدين تبدأ رحلة البحث عن عبد الستار

مسلسلات رمضان 2025 ، تبدأ نهى عابدين التي تلعب شخصية الطبيبة المعالجة لعبد الستار الذي يجسد دوره الفنان محمد هنيدي في البحث عنه بعد خطفه خلال أحداث الماضية.

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، ذهاب عم نهى عابدين للمحامي سعيد الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز حيث يتولى قضيته ضد ابنة أخيه التي يترافع فيها عبد الستار الكف الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي.

وتبدأ العلاقة بين عبدالستار وابنته التي لم تراه منذ ما يقرب من 20 عامًا، ويشجعها بأن تقوم بالغناء لانه وجد صوتها متميز، وتبدأ بينهما صداقة.

ويظهر الفنان خالد أنور خلال أحداث العمل، وهو يوتيوبر مشهور، ويحاول الاستفادة من علاقة شقيقته الطبيبة نهى عابدين وعبد الستار.



ويبحث أبناء عبدالرحيم غلاب عن عبدالستار محامي والدهم بعد خروجه من الغيبوبة، كي يدلهم علي أموال والدهم لانه كان الوحيد الذي يعلم كل شىء عن والدهم.

ويقوم سعيد بخيانة زوجته مقبولة مع احدي الفتيات، ولكنه يقوم بتسجيل اسمها باسم الميكانيكي كي لا تعرف زوجته مقبولة.، ويتم خطف عبدالستار من قبل بعض الرجال الذي قام بتأجيرهم سعد زوج طليقته ليقوموا بخطف عبد الستار.

وكانت قد شهدت الحلقة الثالثة تعنيف عبدالستار لابنته بعد أن وجد صديقها يقوم بتوصليها بدرجة نارية تحت منزلها، ويدخل في مشادات مع طليقته مقبولة التي تلعب دورها الفنانة أسما إبراهيم.



ويدخل محمد هنيدي في خلاف مع سائق تاكسي عندما طلب منه أجرة 200 جنيه مقابل المشوار، وكان يعتقد عبدالستار أن الأجرة 10 جنيهات مقابل مشواره، وذلك بسبب الغيبوبة التي استمر فيها لمدة 20 عامًا.

ويبدأ عبدالستار في الوقوف بجانب نهي عابدين في قضية النصب التي تعرضت لها من قبل عمها الذي قام بسرقة عمارتهم السكنية.



وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي بدخوله المستشفى ودخوله في غيبوبة.

وظهرت مقبولة التي تلعب دورها الفنانة سما ابراهيم وهي زوجة عبد الستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي مع ابنتها وهي في سن 20 عامًا، وتقف أمام والدها بعد إفاقته من الغيبوبة.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز.

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