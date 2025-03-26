رئيس رابطة الأندية الأوروبية يهنئ أبو ريدة بعد إعادة انتخابه في مجلس فيفا

تلقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، تهنئة من ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد إعادة انتخابه عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الخليفي في رسالته لأبو ريدة: “بالنيابة عن رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل 740 من الأندية الرائدة في أوروبا، أود أن أرسل تهنئتي بمناسبة إعادة انتخابكم في مجلس فيفا، والتي تمثل تأكيدا لقيادتكم وخدمتكم طويلة الأمد لكرة القدم العالمية”.

وواصل رئيس رابطة الأندية الأوروبية: “ستبرز كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في وقت لاحق من العام الحالي أفضل ما في كرة القدم الأفريقية، ونحن فخورون بمشاركة العديد من اللاعبين المنتمين للأندية الأعضاء في رابطتنا مجددًا في تلك البطولة الرائعة”.

واختتم الخليفي رسالته قائلًا: “ستظل رابطة الأندية الأوروبية ملتزمة بتعزيز علاقتها مع الاتحادات الوطنية في أفريقيا، ونتطلع للعمل معًا لدعم وتطوير اللعبة على مستوى الأندية في جميع المناطق”.

ونجح أبو ريدة مؤخرا في الاحتفاظ بمقعده كأقدم أعضاء مجلس الفيفا، بجانب فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، استكمالا لنجاحات رئيس الاتحاد المصري دوليا وقاريا.

رئيس الاتحاد الأردني يهنئ أبو ريدة

كما تلقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة من الأمير على بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وفوزه بمقعد مجلس الاتحاد الدولي "فيفا"، متمنيا له دوام التوفيق لاستمرار جهوده المخلصة لخدمة كرة القدم على الصعيدين الإقليمى والدولى.

جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها: “يطيب لنا أن نهنئكم ونبارك لكم إعادة إنتخابكم في عضوية اللجنة التنفيذذية في الاتحاد الدولى لكرة القدم، للمرة الخامسة، لتستمر جهودكم المخلصة التي تبذلونها في خدمة كرة القدم على الصعيدين الإقليمى والدولى مؤكدين على اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربطنا، وبأواصر التعاون والأخوة التي تجمع الاتحادين الشقيقين المصرى والأردني.. سائلين الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم، ومتمنين لكم دوام التوفيق”.

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