حاجزو أراضي بيت الوطن يستغيثون برئيس الوزراء ويطالبون بسرعة تسليمهم أراضيهم

استغاث عدد من العاملين بالخارج حاجزي أراضي مثلث الأمل (التجمع السادس ) بمدينة القاهرة الجديدة بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لحل مشكلتهم وسرعة تسليمهم قطع الأراضي السابق تخصيصها لهم.

وجاءت رسالة الحاجزين لـ "فيت" كالتالي:

"قمنا بحجز قطع أراض منذ ثلاث سنوات بمشروع "بيت الوطن" وتم تخصيصها لنا ودفع جميع الاستحقاقات المالية بالدولار وكنا ننتظر قيام الهيئة بتسليم أرضينا إلا أننا فوجئنا بقيام هيئة المجتمعات العمرانية بالمخالفة للقانون وكراسة الشروط ببيع الأرض المخصصة لنا مرة أخرى لإحدى شركات التطوير العقاري لإقامة كمبوند الأمر الذي أفقدنا كمصريين الثقة في أي طرح تقوم به الوزارة".

أضافوا: “لقد قمنا بسداد مبالغ مالية كبيرة عن كل مغترب تحويل بنكي يتجاوز ٥٠ ألف دولار أمريكي، تم تحويلها من مدخراتنا التي جُمعت بجهدٍ ومشقة خلال سنوات طويلة من الغربة، وذلك من أجل الحصول على قطعة أرض نبني عليها مستقبلًا لنا ولأسرنا داخل وطننا الأم، مصر.

ورغم التزامنا الكامل بكافة الشروط والسداد في المواعيد المحددة، إلا أننا – وحتى تاريخه – لم يتم تخصيص أية قطع أراض لنا وأوشكت الأراضي ذات مقدمات الكبيرة على النفاذ حيث إن ٩٠ ٪ من الأراضي التي طرحت ذات مقدمات صغيرة تتراوح من ١٥ إلى ٢٥ ألف دولار أمريكي ما أثار لدينا شعورًا عميقًا بالظلم والتجاهل".

وطالبوا رئيس الوزراء بالتوجيه باتخاذ اللازم نحو تسليمهم الأرض المخصصة لهم، سرعة التدخل والتوجيه بفتح مربعات جديده من قطع الأراضي التي تتناسب مع مبالغ الحوالات بداية من ٥٠ ألف دولار أمريكي، حفاظًا على حقوقنا، وصونًا لما تبقى من حلمٍ لطالما انتظرناه، ووضع حد لمعاناة استمرت سنوات.

وتتسابق الشركات العقارية على الفوز واقتناص فرص استثمارية جديدة بمنطقة التجمع السادس، منطقة مثلث الأمل سابقًا، بالقاهرة الجديدة، ويشهد التجمع السادس إقبالًا كبيرًا من الشركات العقارية على إطلاق حزمة جديدة من مشروعات التطوير والتنمية العمرانية.

وتنفذ الوزارة مشروعات الطرق والمرافق ومختلف خدمات ومشروعات البنية التحتية بالتجمع السادس.

التجمع السادس تصل مساحته إلى 4800 فدان، ويقع بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطي، كما يتميز بقربه من العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقًا للمخطط الاستراتيجي والتفصيلي للتجمع السادس بالقاهرة الجديدة، فإنه سيكون الامتداد التجاري والإداري للمدينة، بحيث يكون طريق التسعين الجنوبي الذي يمتد ليقطع التجمع السادس هو المحور التجاري والإداري والخدمي بالتجمع السادس.

كما يتضمن المخطط التفصيلي للتجمع السادس تخصيص قطع أراضٍ بمساحات صغيرة ضمن مشروع أراضي "بيت الوطن" الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمصريين العاملين بالخارج؛ حيث تصل إجمالي مساحة هذه القطع إلى 240 فدانًا.

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