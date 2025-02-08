قرعة علنية لتخصيص شقق دار مصر غدا

تعقد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرعة العلنية اليدوية لتخصيص وحدات سكن مصر ودار مصر بمدينة حدائق أكتوبر، ووحدات سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة، ووحدات سكن مصر بمدينة الشروق، غدا الأحد 9 /2/ 2025

وذلك للشقق التي تم التقديم عليها خلال الفترة من 27/ 10 /2024، وحتى 26/12/2024، وكذا قطع الأراضي السكنية الصغيرة "مسكن"، والتي تم التقديم عليها خلال الفترة من يوم 7/ 11/ 2024 حتى 6/ 1/ 2025، وذلك اعتبارًا من يوم 8/2/2025، وحتى يوم 26/ 2/ 2025، في أيامٍ محددة.

سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، علمًا بـأنه سيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر.

وتسلم الوزارة وحدات بالعمارة 15، غدا الأحد 9/2/2025، ووحدات بالعمارة 16، يومي الإثنين 10/2/2025، والثلاثاء 11/2/2025، ووحدات بالعمارة 17، يومي الأربعاء والخميس 12 و13/2/2025، ووحدات بالعمارة 18، يومي الأحد والإثنين 16 و17/2/2025، ووحدات بالعمارة 19، يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19/2/2025، ووحدات بالعمارة 20 يومي الخميس والأحد 20 و23/2/2025، ووحدات بالعمارة 21 يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25/2/2025، ووحدات بالعمارة 22، يومي الأربعاء والخميس 26 و27/2/2025.

وسيتم تسليم وحدات بالعمارة 23، يومي الأحد والإثنين 2 و3/3/2025، ووحدات بالعمارة 24، يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5/3/2025، ووحدات بالعمارة 25، يومي الخميس والأحد 6 و9/3/2025، ووحدات بالعمارة 26 يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11/3/2025، ووحدات بالعمارة 27، يومي الأربعاء والخميس 12 و13/3/2025، ووحدات بالعمارة 28، يومي الأحد والإثنين 16 و17/3/2025، ووحدات بالعمارة 29، يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19/3/2025، ووحدات بالعمارة 30، يومي الخميس والأحد 20 و23/3/2025، ووحدات بالعمارة 31، يومي الإثنين والأربعاء 24 و26/3/2025، ووحدات بالعمارة 32، يومي الخميس 27/3/2025، والأحد 6/4/2025، ووحدات بالعمارة 33، يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8/4/2025، ووحدات بالعمارة 34، يومي الأربعاء والخميس 9 و10/4/2025.

وسيتم تسليم وحدات بالعمارة 35، يومي الأحد والإثنين 13 و14/4/2025، ووحدات بالعمارة 36، يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16/4/2025، ووحدات بالعمارة 37، يومي الخميس والثلاثاء 17 و23/4/2025، ووحدات بالعمارة 38، يومي الأربعاء والخميس 23 و24/4/2025، ووحدات بالعمارة 39، يومي الأحد والإثنين 27 و28/4/2025، ووحدات بالعمارة 40، يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30/4/2025، ووحدات بالعمارة 41، يومي الأحد والإثنين 4 و5/5/2025، ووحدات بالعمارة 42، يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7/5/2025، ووحدات بالعمارة 43 يومي الخميس والأحد 8 و11/5/2025، ووحدات بالعمارة 44، يومي الإثنين والثلاثاء 12 و13/5/2025، ووحدات بالعمارة 45، يومي الأربعاء والخميس 14 و15/5/2025.

و سيتم تسليم وحدات بالعمارة 46، يومي الأحد والإثنين 18 و19/5/2025، ووحدات بالعمارة 47، يومي الثلاثاء والأربعاء، 20 و21/5/2025، ووحدات بالعمارة 48، يومي الخميس والأحد 22 و25/5/2025، ووحدات بالعمارة 49، يومي الإثنين والثلاثاء 26 و27/5/2025، ووحدات بالعمارة 50، يومي الأربعاء والخميس 28 و29/5/2025، ووحدات بالعمارة 51، يومي الأحد والإثنين 1 و2/6/2025، ووحدات بالعمارة 52، يومي الثلاثاء والأحد 3 و15/6/2025، ووحدات بالعمارة 53، يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17/6/2025، ووحدات بالعمارة 13، يوم الأربعاء 18/6/2025، ووحدات بالعمارة 14، يوم الخميس 19/6/2025، ووحدات بالعمارة 15، يوم الأحد 22/6/2025، ووحدات بالعمارة 16، يوم الإثنين 23/6/2025، ووحدات بالعمارة 17، يوم الأربعاء 25/6/2025، ووحدات بالعمارة 18، يوم الأحد 29/6/2025، ووحدات بالعمارة 19، يوم الثلاثاء 1/7/2025، ووحدات بالعمارة 20، يوم الأربعاء 2/7/2025، ووحدات بالعمارة 21، يوم الأحد 6/7/2025، ووحدات بالعمارة 22، يوم الإثنين 7/7/2025، ووحدات بالعمارة 23، يوم الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات بالعمارة 24، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات بالعمارة 25، يوم الخميس 10/7/2025.

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