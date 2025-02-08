انطلاق اليوم الأول من فعاليات القرعة العلنية لوحدات وأراضي "مسكن"

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انطلاق اليوم الأول من فعاليات القرعة العلنية لوحدات مسكن، والتي تم التقديم عليها خلال الفترة من 27/ 10/ 2024: 26/ 12/ 2024، وكذا قطع الأراضي السكنية الصغيرة "مسكن"، والتي تم التقديم عليها خلال الفترة من يوم 7/ 11/ 2024: 6/ 1/ 2025، وذلك بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، حيث كانت البداية اليوم بوحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة، وقطع الأراضي المتوسطة بمدينة طيبة الجديدة، والأراضي المميزة بمدينة الفيوم الجديدة.

شهدت فعاليات القرعة حضور الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية وقيادات القطاع وممثلي مجلس الدولة، وعدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي والوحدات.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسن الشوربجي، أن القطاع كان حريصا على سرعة إنجاز فرز طلبات المتقدمين على الأراضي والوحدات ضمن برنامج "مسكن"، وسرعة وضع الجدول الزمني لإجراء القرعة لتمكين المواطنين المتقدمين من استكمال باقي الإجراءات.

وأضاف أنه سيتم استكمال إجراء القرعة العلنية لوحدات سكن مصر ودار مصر وقطع الأراضي المتوسطة بمدينة حدائق أكتوبر، ووحدات سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة، ووحدات سكن مصر وأراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة الشروق، غدا الأحد 9/2/2025، ووحدات سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، ووحدات سكن مصر وجنة والإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10/2/2025.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين على وحدات سكن مصر وقطع الأراضي المتوسطة بمدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة، يوم 11/2/2025، وقطع الأراضي المميزة بمدينتي العاشر من رمضان وأسوان الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بدر، يوم 16/2/2025، ووحدات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة بدر، والأراضي المتوسطة بمدينة أسيوط الجديدة، يوم 17/2/2025.

وأضاف "الشوربجي"، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لوحدات روضة العبور وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة العبور، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، يوم 18/2/2025، ووحدات سكن مصر والأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، يوم 19/2/2025، والأراضي المميزة بمدينة السادات، يوم 20/2/2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.

وأضاف أنه بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها يوم 24/2/2025، بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، وكذا وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025.



تجدر الإشارة إلى أنه سيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.

ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.