إمام عاشور آخر المستبعدين من المنتخب لأسباب تأديبية، حسام حسن: أخطاؤه لا تغتفر وهذا شرط عودته، ميدو وغالي والحضري وأحمد فتحي أبرز أبطال التمرد

منتخب مصر، حديث المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن عن أزمة استبعاد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي من صفوف المنتخب لأول مرة بشكل رسمي عقب فوز المنتخب على سيراليون أمس يضع العديد من النقاط على الحروف في الشأن الكروي المصري ويمثل بداية جديدة لفرض الانضباط داخل منظومة المنتخب الوطني الذي بات على بعد خطوة من التأهل لكأس العالم رغم أهمية لاعب في حجم ومهارة إمام عاشور ومشاركته مع المنتخب.

أزمة إمام عاشور تمثل حلقة جديدة في مسلسل أزمات نجوم الكرة المصرية مع المديرين الفنيين لمنتخب الفراعنة في العقود الثلاث الأخيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة مصر وسيراليون أمس الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، طرحت فيتو سؤالا عن سبب إستبعاد إمام عاشور عن صفوف الفراعنة في المعسكرات الثلاث الأخيرة، وهو الذي كان أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة، منذ تولي التوأم حسام حسن مسئولية قيادة المنتخب الوطني، وفجأة فوجئت جماهير الكرة المصرية أن إمام عاشور خرج حسابات التوأم في المعسكرات الأخيرة، دون الكشف عن الأسباب الحقيقة لاستبعاد اللاعب.

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة مصر وسيراليون باستاد القاهرة أمس الثلاثاء، وجهت فيتو سؤالا للمدير الفني حسام حسن حول الأسباب الحقيقية لاستبعاد إمام عاشور من صفوف منتخب مصر

وجاء رد التوأم حسام وإبراهيم حسن على السؤال ليكشف عن الكثير من المفاجأت والتفاصيل، التي غابت عن أذهان عشاق ومحبي المنتخب الوطني، وكذلك وسائل الإعلام، حيث كشف حسام حسن عن الأسباب الحقيقية والأخطاء التي ارتكبها اللاعب بحق الجهاز الفني ومنظومة المنتخب الوطني بكل عناصرها.

إمام عاشور بقميص منتخب مصر، فيتو

إمام عاشور تمارض وتمرد على المنتخب الوطني

وقال حسام حسن ردًّا على سؤال “فيتو” عن سر استبعاد إمام عاشور من المنتخب: استبعاد إمام عاشور انضباطي، ولا بد أن يعتذر للشعب المصري حتى يعود إلى المنتخب.

وتابع: "لو فيه واحد في الحرب تمارض يتم عقابه، وإمام عاشور لازم يعتذر".

وأوضح أن إمام عاشور أخطأ مرتين وهي أخطاء لا تغتفر.، تسبب

وأكد أن إمام عاشور كان في مرة مضايق وشاط الكرة بره الملعب في اتجاه الجهاز الفني.

وأكمل حسام حسن: "كنا رايحين غينيا ومن غير ما يحصلوا حاجة قال: “إن ركبتي واجعاني ومش هلعب”، وبعدين راح الأهلي لعب بعد يومين".

وأتم: "الجيش بيدافع عن البلد، وأنا بدافع عن منتخب مصر.. أنا مش هدافع عن لاعب غير ملتزم.. وطلع قال أنا نيجيري مش مصري".

إبراهيم حسن يهاجم إمام عاشور، فيتو

إبراهيم حسن: إمام عاشور قال أن نيجيري

واستكمل إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني الأخطاء التي ارتكبها إمام عاشور بحق منتخب مصر، حيث أكد أن اللاعب خرج في أحد اللقاءات الصحفية، ورد على سؤال عن سبب إستبعاده مؤخرا من صفوف منتخب مصر ليرد ساخرا "أصل أنا نيجيري مش مصري"

وتستعرض فيتو في التقرير التالي أبرز حالات التمرد التي شهدها منتخب مصر في العقود الثلاث الأخيرة، وفجرت الأزمات بين مدربي المنتخب الوطني وعدد من النجوم الكرة البارزين، تسببت في إبعادهم عن صفوف منتخب مصر

أزمة ميدو وحسن شحاتة، فيتو

ميدو وشحاتة

يمثل صدام أحمد حسام "ميدو"، ومدربه حسن شحاتة في 2006 أبرز أزمات تمرد اللاعبين في تاريخ منتخب مصر.

ففي لقطة شهيرة بمباراة السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2006 التي أقيمت في مصر، قرر شحاتة استبدال ميدو قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقائق، لكن المهاجم رفض وقتها، واعترض بشدة على قرار مدربه، ليدخلا في صدام.

وتسببت هذه الواقعة في استبعاد ميدو من منتخب مصر معظم ولاية شحاتة، علمًا بأن المنتخب توج بألقاب 2006، و2008، و2010 بدون اللاعب الذي احترف في أندية أياكس، وتوتنهام، ووست هام يونايتد.

عصام الحضري، فيتو

الحضري وبرادلي

أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتزاله اللعب الدولي، بعد استبعاده من مباراة تشيلي الودية التي خاضها الفراعنة في إسبانيا فبراير 2013، قبل أن يتراجع عن قراره.

بوب برادلي، مدرب منتخب مصر وقتها، دفع بشريف إكرامي في التشكيل الأساسي، ما أثار غضب الحضري، الذي أبلغ الجهاز الفني بين الشوطين بقراره بعدم اللعب للمنتخب مجددًا.

ورغم تراجع الحضري عن قرار اعتزاله الدولي في وقت لاحق، إلا أن برادلي قرر استبعاد الحارس من حساباته، وقال للمقربين منه إنه يرفض سياسة لي الذراع.

حسام غالي وكوبر، فيتو

حسام غالي وكوبر

في 2016، استبعد الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر الأسبق، حسام غالي، نجم الأهلي وقتها، من حساباته نهائيًا بعد أزمة تمرد مشابهة.

ودخل غالي في صدام مع أسامة نبيه، مساعد كوبر، خلال إحدى المعسكرات ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2017، ليخرج بعدها اللاعب من الحسابات الفنية للمدرب الأرجنتيني الذي قاد الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 2018.

وكثرت الأقاويل حول سبب خلاف غالي ونبيه في تلك الفترة، وحتى الآن لم يتم الكشف عن السبب الحقيقي.

باسم مرسي، فيتو

باسم مرسي وكوبر

واقعة تمرد أخرى في ولاية كوبر كان بطلها باسم مرسي، الذي اعترض على استبعاده بين شوطي مباراة غانا عام 2016 ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

مرسي ترك ملعب برج العرب وذهب إلى فندق الإقامة، ما فسره كوبر على أنه تمرد، وقرر استبعاده نهائيًا من حساباته.

ورغم أن مرسي نفى فكرة تمرده وأكد أنه ذهب مع الطبيب للاطمئنان على إصابته، إلا أن المدرب الأرجنتيني لم يعيد المهاجم لحساباته.

أحمد فتحي، فيتو

أحمد فتحي والبدري

من جانبه، دخل حسام البدري في صدام مع أحمد فتحي، قائد منتخب مصر، بعد قرار المدرب بمنح شارة القيادة لمحمد صلاح، باعتباره أهم لاعب في صفوف الفراعنة.

ففي عام 2020 قرر البدري منح الشارة لصلاح، الأمر الذي لم يعجب فتحي، حيث رأى أنه أقدم لاعبي المنتخب، والأحق بقيادة الفريق.

وحسب ما تداولته التقارير وقتها، فإن فتحي رفض الانضمام إلى المنتخب إلا إذا ارتدى شارة القيادة، ما دفع البدري لاستبعاد الظهير الأيمن المخضرم.

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