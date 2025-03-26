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مائدة إفطار جماعي لأهالي وشباب كوم الشقافة في الإسكندرية (صور)

مائدة إفطار جماعى
مائدة إفطار جماعى لأهالى وشباب كوم الشقافة فى الإسكندرية

نظم أهالى منطقة كوم الشقافة غرب محافظة الإسكندرية اليوم،  إفطارا جماعيا لأهالى وشباب المنطقة وسط تجمع ١٥٠٠ صائم وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين.

 

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وحرص أهالي وشباب المنطقة على طهى الطعام وتوزيع المشروبات والحلويات على أهالى المنطقة وسط أجواء رمضانية احتفالا بالشهر الكريم، وليلة القدر.


من جانبه، قال أيمن عز الدين أحد منسقى مائدة الإفطار، إن هذا الإفطار يقام للعام الثالث على التوالي بين أهالى وشباب المنطقة بمجهودات ذاتية لإدخال البهجة على الصائمين احتفالا بالشهر الكريم. وتأكيدا على رسالة القائد عبد الفتاح السيسي بأن الشعب علي قلب رجل واحد مقدمين له الشكر على حماية الوطن من أهل الشر ويشكروه أيضا على رفع روح تحيا مصر لدى الشعب.

وأوضح أشرف خمو حاج منسق مائدة الافطار، ان كل عام نجتمع في هذه المنطقة لتنظيم مائدة الافطار الجماعي وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من أهالى المنطقة إلى جانب القيام بتوزيع وجبات الإفطار على المارة والسائقين.

وأشار إلى أن الافطار هذا العام يجمع ١٥٠٠  صائم والجميع يتعاون سويا من أجل طهي الطعام مضيفا أن خلال أيام شهر رمضان نتعاون فى توزيع وجبات الإفطار على الصائمين للاحتفال بأيام شهر رمضان المبارك

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منطقة كوم الشقافة محافظة الإسكندرية القائد عبد الفتاح السيسي

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