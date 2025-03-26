الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

سامية سامي مساعدا لوزير السياحة والآثار لشئون الشركات

سامية سامي
سامية سامي
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أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بشغل سامية سامي لوظيفة مساعد الوزير لشئون شركات السياحة حيث كانت تشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

الإدارة المركزية لشركات السياحة

ووفقًا لهذا القرار، تتولى سامية سامي مباشرة عدد من المهام والاختصاصات منها الإشراف العام على كل من الإدارة المركزية لشركات السياحة وكافة التقسيمات التنظيمية التابعة لها، والبوابة المصرية للعمرة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة بها سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز بالوزارة لأقصى وأفضل درجاته.

السيطرة الذاتية لمساعد الوزير لشئون شركات السياحة
 

تتمتع سامية سامي بخبرات واسعة في إدارة قطاع شركات السياحة وملف الحج والعمرة والذي برز خلال رئاستها للإدارة المركزية لشركات السياحة منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما أنها شغلت عددًا من المناصب القيادية الأخرى بالوزارة من بينها القائم بأعمال الوكيل الدائم للوزارة، والقائم بأعمال رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، وتعيينها رئيسًا للإدارة المركزية للمكاتب الداخلية، ومدير عام لمكتب الوزارة بالمطار، وكانت قد التحقت بالعمل بالوزارة عام ١٩٩١بمكتب الوزارة بميناء القاهرة الجوي.

وتلقت العديد من الدورات التدريبية الهامة في مجالات إدارة الأعمال والعلاقات العامة والترجمة من الجامعة الأمريكية، كما اجتازت برنامج الشهادة المهنية في تحسين خدمات التمثيل السياحي، وProfessional Certificate In Improving Touristic Representation Services بالجامعة الأمريكية وعدة دورات تخصصية أخرى في مجال السياحة، وحصلت على شهادة إدارة جودة الخدمة بالمطارات من مجلس المطارات الدولي (ACI) بجنيف.
 

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