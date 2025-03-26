مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث تصادم بـ"زراعي المنيا"

ارتفع عدد ضحايا مصابي حادث تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا إلى مصرع 2 فيما ارتفع عدد المصابين من 6 أشخاص إلى 11 شخصا مصابا.

مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث بزراعي ملوي

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على الطريق الزراعي وتحديدا بمنطقة السبعين بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

حادث تصادم

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخصين وإصابة 11 اخرين مبدئيا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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