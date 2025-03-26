محافظ سوهاج يبحث أزمة التعدي على أراضي المقابر

استقبل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اللواء أنور السادات بداري عمدة قرية الزوك الغربية، والحاج محمد شيخوان شيخ الحصة بالقرية، ومعهم الإعلامي مالك بداري، في مكتبه اليوم بالمحافظة لعرض شكوى أهالي القرية بخصوص التعدي على أراضي المقابر.

واستمع محافظ سوهاج، من عمدة قرية الزوك الغربية اللواء أنور السادات بداري، والتي تختص بالتعدي على مقابر أهالي القرية والتي تقغ بالظهير الصحراوي بقرية أولاد هارون ومحاولة الاستيلاء علي حرم المقابر وبعض الأراضي المخصصة للمقابلة من أحد الأشخاص بشكل مستمر رغم ملكيتها للدولة وتخصيصها كمقابر لعائللات آل بداري ودياب وغيرهم من العائلات بالقرية من زمن طويل.

كما جرى اتهام رئيس المجلس القروي في شكوى رسمية بالتواطؤ في عدم إزالة هذه المخالفات والتي يعرف بها جيدا، كما أنه دائم طلب أموال لإزالة المخالفات أو التغاضي عنها وهو الأمر الذي يخلق حالة احتقان لدى الأهالي ويؤدي إلى أزمة كبيرة لو اندلعت سيحدث ما لا يحمد عقباه.

وطلب عمدة الزوك الغربية، بضرورة نزول لجنة لإزالة من المحافظة بشكل عاجل لإزالة التعديات، وترسيم حدود المقابر وتفعيل منطقة حرم المقابر كمقابر بشكل رسمي، والتحقيق في مخالفات رئيس مجلس قروي الزوك الغربية.

وأمر محافظ سوهاج بسرعه نزول المعاينة الميدانية للمحافظة لإزالة المخالفات والتحقيق في الأمر، وإحالة الشكوى ضد رئيس مجلس القروي للحوكمة للتحقيق معه وعرض الأمر على المحافظ.

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