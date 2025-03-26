الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يكلف لجنة للتفتيش على الإدارة الهندسية ببلقاس

اللواء طارق مرزوق،
اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الحسيني البغدادي مدير عام ادارة الحوكمة برئاسة لجنة متخصصة للتفتيش على أعمال الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، وذلك لمراجعة كافة الملفات الخاصة بالتراخيص والتصالح في مخالفات البناء وذلك في إطار حرص محافظة الدقهلية على ضبط الأداء الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصد عدد من السلبيات المتعلقة بإجراءات منح التراخيص

وأسفر التفتيش عن رصد عدد من السلبيات المتعلقة بإجراءات منح التراخيص، هذا وقد كلف المحافظ المحاسب غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بسرعة تلافي جميع السلبيات خلال 48 ساعة. كما شدد على نزول لجنة أخرى لمراجعة تنفيذ التوجيهات، مع التأكيد على أنه في حالة عدم الالتزام، سيتم تغيير الإدارة الهندسية بالكامل، وذلك بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية التي تقتضي سرعة البت في طلبات التصالح ومنح التراخيص القانونية دون تعطيل مصالح المواطنين.

التفعيل الأمثل للمراكز التكنولوجية

وأكد المحافظ أهمية التفعيل الأمثل للمراكز التكنولوجية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز دورها في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة وكفاءة، وتيسير الإجراءات الخاصة بالبناء والتصالح، بما يساهم في تحقيق الانضباط العمراني  موضحا بأن المراكز التكنولوجية تأتي علي رأس الاولويات في تقديم خدماتها للمواطنين.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة محافظة الدقهلية لتطوير الأداء الإداري بالوحدات المحلية، وتعزيز الشفافية والرقابة على الأعمال التنفيذية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية العمرانية وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وضمت لجنة التفتيش المشار إليها في عضويتها المهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشئون الهندسية، والمهندس ماهر أبو المجد مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار، والمهندسة ريهام أحمد  مدير المكتب الفني.

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