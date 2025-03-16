الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يجبر عائلات على النزوح من منازلها بمخيم طولكرم

جيش الاحتلال يجبر
جيش الاحتلال يجبر عائلات على النزوح من منازلها، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد،   إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت  عائلات فلسطينية على النزوح من منازلها في حارتي قاقون وأبو الفول في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يجبر عائلات على النزوح من منازلها بمخيم طولكرم

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن إجبار الأهالي على النزوح من منازلهم في هذين الحيين يأتي تمهيدا لهدمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه المستمر على المخيم منذ 49 يوما

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وفي وقت سابق قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن منظمة الصحة العالمية وثقت 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة الغربية منذ يناير الماضي 2025.

الصحة العالمية توثق 54 اعتداء على المرافق الصحية في الضفة الغربية

وأضاف دوجاريك: إن الاعتداءات على المرافق الصحية في الضفة الغربية أسفرت عن 4 قتلى و9 مصابين من الفلسطينيين.

وأكد المتحدث الأممي، أن مراكز الأونروا الصحية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس مغلقة منذ بداية العام بسبب انعدام الأمن.

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قوات الاحتلال الضفة الغربية طولكرم جيش الاحتلال

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