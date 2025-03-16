جيش الاحتلال يجبر عائلات على النزوح من منازلها بمخيم طولكرم

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت عائلات فلسطينية على النزوح من منازلها في حارتي قاقون وأبو الفول في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يجبر عائلات على النزوح من منازلها بمخيم طولكرم

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن إجبار الأهالي على النزوح من منازلهم في هذين الحيين يأتي تمهيدا لهدمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه المستمر على المخيم منذ 49 يوما

وفي وقت سابق قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن منظمة الصحة العالمية وثقت 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة الغربية منذ يناير الماضي 2025.

الصحة العالمية توثق 54 اعتداء على المرافق الصحية في الضفة الغربية

وأضاف دوجاريك: إن الاعتداءات على المرافق الصحية في الضفة الغربية أسفرت عن 4 قتلى و9 مصابين من الفلسطينيين.

وأكد المتحدث الأممي، أن مراكز الأونروا الصحية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس مغلقة منذ بداية العام بسبب انعدام الأمن.

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