أسماء الضحايا والمصابين في تصادم عدد من السيارات بالإسكندرية

رفعت قوات الأمن وحي غرب الإسكندرية، أثار حادث الطريق الدولي، والذي لقي فيه 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، منذ قليل، في تصادم عدة سيارات وانقلاب سيارة ميكروباص عقب صدمها من سيارة نقل جامبو وسيارتين ملاكي على طريق الإسكندرية الدولي أمام بشاير الخير ٣ غرب محافظة الإسكندرية.

وجاءت بيانات حادث انقلاب للسيارة الميكروباص كالتالي: 6 مصابين وجرى نقلهم إلى مستشفى جمال حمادة، وهم؛ أحمد مصطفى عبد المجيد 43 سنة كسر بالحوض، حسن جمال الدين حسن 16 سنة كسر بالساق اليسرى وجرح بالوجه، إيمان علاء حفظى عبد الله 21 سنة اشتباه كسر بقاع الجمجمة والذراعين والعمود الفقري، آية أسامة عبد الحميد عبد النعيم 26 سنة جرح متهتك بالرأس والزراعين، فاطمة عمر عبد الصالحين حسن 28 سنة كدمة بالرأس وجرح قطعى بالركبة اليسرى، أحمد حسين مصطفى بلال 22 سنة كسر والساقين ونزيف داخلى بالصدر، و3 مصابين نقلوا لمستشفى العامريه وهم: إبراهيم محمد إبراهيم محمد 22 سنة اشتباه كسر بالترقوة اليسرى، سيف الدين ربيع عبد الخالق 20 سنة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، محمد عادل أحمد محمود 22 سنة اشتباه كسر بالساقين.

فيما جاءت أسماء المتوفين الثلاثة كما يلي:

١. محمد أحمد محمد عبد الحافظ 21 سنة

٢. مجهول الهوية حوالي 28 سنة

٣. مجهول الهوية حوالي 25 سنة

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم بين عدة سيارات بالطريق الدولي أمام بشاير الخير ٣ بمنطقة القباري، ووجود وفيات ومصابين، وتوجهت قوة أمنية رفقة سيارات الإسعاف والإطفاء ومسئولي حي غرب.

فتاتان تحاولان إسعاف المصابين

وتبين تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة نقل جامبو، مما تسبب في دوران السيارة الميكروباص واصطدامها مع سيارتين أخريين قبل أن تنقلب، وتسبب الحادث في مصرع 3 أشخاص بينهم قائد السيارة وإصابة 9 آخرين، فيما حاولت فتاتان إنقاذ عدد من المصابين بالإسعافات الأولية قبل وصول الإسعاف.

وجرى نقل المصابين لمستشفيات العامرية وخليل حمادة، في حين لا تزال الجثث تنتظر معاينة النيابة لنقلها إلى المشرحة.

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