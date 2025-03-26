الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

الافراج عن المتهمين في أحداث الشغب بشارع الجميل بقنا

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق برئاسة المستشار محمود الغرباوي مدير النيابة العامة لبندر قنا، إخلاء سبيل 14 شخصًا أطراف مشاجرة شارع الجميل بدائرة البندر بدفع كفالة 30 ألف جنيه لكل متهم منهم، بعد أعمال الشغب والبطجة وتعطيل الطريق التي قاموا بها بسبب خلاف على محل.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 16 شخصًا في واقعة المشاجرة التي نشبت بعد منتصف الليل بين مجموعة شباب في شارع الجميل بندر قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قسم قنا يفيد بنشوب مشاجرة بالأحجار وأعمال شغب في شارع الجميل بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة والقبض على 16 شخصًا متهمين وتبين أن سبب الاشتباكات خلافات على محل بين طرفين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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