الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

القمح، فيتو
القمح، فيتو

قال فاليري فيودوروف رئيس جامعة القطب الشمالي للتكنولوجيا الزراعية، اليوم الأربعاء، إنه تم  اكتشاف أنواع من البكتيريا يمكنها زيادة غلة المحاصيل الزراعية وتثبيت نتروجين التربة.

اكتشاف بكتيريا تزيد إنتاج المحاصيل 

وأوضح  فيودوروف على هامش المنتدى الدولي السادس "القطب الشمالي: أرض الحوار" المنعقد في مورمانسك يومي 26 و27 مارس الجاري، إلى أن خبراء الجامعة اكتشفوا أنواعا من البكتيريا قادرة على زيادة غلة المحاصيل الزراعية بنسبة 20 بالمئة.

txt

تصميم أدوية مبتكرة لمكافحة البكتيريا سالبة الجرام، ندوة بصيدلة عين شمس

وأضاف فيودوروف: "حدد باحثون من الجامعة أربعة أنواع من البكتيريا التي تزيد إنتاجية المحاصيل بنسبة 20 بالمئة. وعلى وجه الخصوص، الشوفان بنسبة 30 بالمئة والدخن بنسبة 8 بالمئة".

و يخطط الباحثون لابتكار مستحضر يمكنه زيادة إنتاجية المحاصيل من خلال الحماية من الأمراض، وتقليل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض وتثبيت النيتروجين في التربة، ومن المقرر الحصول على هذا المستحضر وتسويقه وتوسيع نطاقه في عامي 2027 و2028.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البكتيريا المحاصيل الزراعية القطب الشمالي الكائنات الحية الدقيقة

مواد متعلقة

تصميم أدوية مبتكرة لمكافحة البكتيريا سالبة الجرام، ندوة بصيدلة عين شمس

مديرية الصحة بدمياط الأولى على مستوى الجمهورية في مقاومة مضادات البكتيريا

الأكثر قراءة

الأهلي: ملتزمون بقرارات اللجنة الأولمبية

تعرف على الخطوة الأخيرة للأهلي بعد رفض اللجنة الأولمبية شكواه بأزمة القمة

أول تعليق من الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

الأهلي يجهز بيانًا للرد على رفض اللجنة الأولمبية شكواه بشأن أزمة القمة

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

السيسي: بالغ تقديري لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

أبرزها إنشاء 7 جامعات أهلية جديدة، 6 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

منوعات

المزيد

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر جرام الذهب بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما أفضل الأوقات لالتماس ليلة القدر؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة يكشف شروط استجابة الدعاء ويوضح المقصود بـ«العدوان في الطلب»

كيف نغتنم ليلة القدر؟ عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية