علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

قال فاليري فيودوروف رئيس جامعة القطب الشمالي للتكنولوجيا الزراعية، اليوم الأربعاء، إنه تم اكتشاف أنواع من البكتيريا يمكنها زيادة غلة المحاصيل الزراعية وتثبيت نتروجين التربة.

اكتشاف بكتيريا تزيد إنتاج المحاصيل

وأوضح فيودوروف على هامش المنتدى الدولي السادس "القطب الشمالي: أرض الحوار" المنعقد في مورمانسك يومي 26 و27 مارس الجاري، إلى أن خبراء الجامعة اكتشفوا أنواعا من البكتيريا قادرة على زيادة غلة المحاصيل الزراعية بنسبة 20 بالمئة.

وأضاف فيودوروف: "حدد باحثون من الجامعة أربعة أنواع من البكتيريا التي تزيد إنتاجية المحاصيل بنسبة 20 بالمئة. وعلى وجه الخصوص، الشوفان بنسبة 30 بالمئة والدخن بنسبة 8 بالمئة".

و يخطط الباحثون لابتكار مستحضر يمكنه زيادة إنتاجية المحاصيل من خلال الحماية من الأمراض، وتقليل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض وتثبيت النيتروجين في التربة، ومن المقرر الحصول على هذا المستحضر وتسويقه وتوسيع نطاقه في عامي 2027 و2028.

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