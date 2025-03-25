بث مباشر، مشاهدة مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر مباراة فلسطين والعراق في تصفيات كأس العالم، حيث يلتقي منتخب الفدائين مع أسود الرافدين مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ويمكن للمتابعين مشاهدة بث مباشر مباراة فلسطين ضد العراق في إطار منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الثانية بـ مباريات تصفيات كأس العالم 2026 خلال الرابط التالي.

يقود النجم وسام أبوعلي نجم النادي الأهلي تشكيل فلسطين الأساسي ضد العراق.

تشكيل فلسطين ضد العراق

حراسة المرمى: رامي حمادي

خط الدفاع: مصعب البطاط- تيرمانيني- عطاء جابر- أحمد طه.

وسط الميدان: خروب- محاجنة- حمدان- صيام.

خط الهجوم: عدي دباغ- وسام أبوعلي

تشكيل العراق ضد فلسطين

الحارس الأساسي: أحمد باسل.

الدفاغ: سولاقا- يونس- هاشم.

خط الوسط: أحمد يحيى- بايش- عطوان- العماري- علي جاسم.

الهجوم: أيمن حسين- يوسف الأمين.

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