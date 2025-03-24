"تشديد الرقابة وطوارئ 24 ساعة"، تكليفات عاجلة من محافظ كفر الشيخ للصحة استعدادا لعيد الفطر



أصدر اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في إطار الاستعدادات المكثفة لإستقبال عيد الفطر المبارك، سلسلة تكليفات عاجلة لمديرية الشئون الصحية، تضمنت رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية، مع التركيز على تشديد الرقابة على مصانع وأماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وهي الوجبة التي لا تخلو منها موائد المواطنين خلال العيد، خاصة "الفسيخ" و"الرنجة".

رقابة مشددة وسحب عينات فورية



وقد شدد المحافظ، على ضرورة سحب عينات عشوائية من الأسماك المعروضة للتحليل الفوري، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها، خصوصًا مع انتشار الباعة الجائلين خلال تلك الفترة.



كما كلف المحافظ الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتكثيف الحملات المرورية على المستشفيات والوحدات الصحية، لضمان الجاهزية التامة في مواجهة أي حالات طارئة، وعلى رأسها حالات التسمم الغذائي، مع التأكيد على تشغيل نوبتجيات طوارئ على مدار 24 ساعة في جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، فضلًا عن وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإدارات المختلفة.



كما كلف المحافظ، برفع درجة الاستعداد في مرفق الإسعاف بكفر الشيخ وفروعه بالمراكز، وتكليف إدارة الصيدلة بتنظيم نوبتجية لتوفير المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، إلى جانب تنظيم نوبتجية في بنك الدم الرئيسي لتوفير جميع فصائل الدم تحسبًا لأي حالات طارئة، ونفس الأمر بالمعمل المشترك بكفر الشيخ ودسوق لاستقبال العينات المختلفة وحفظها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه المحافظ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية.

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