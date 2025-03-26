هيئة الاستثمار: الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي 

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن الاقتصاد المصري قادر على الاستدامة وتحقيق فوائض كبيرة، وأن الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وليس مجرد مركز صناعي إقليمي خاصة بعد أن نجحت الحكومة في إصلاح البنية التحتية، وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية واللوجستية.

تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية

وقال ان الهيئة على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، وتخطط لإضافة 4 مناطق حرة جديدة في العلمين وبرج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر.

جاء ذلك خلال مشاركته مع عدد من المطورين الصناعيين، في إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المناطق الصناعية المتطورة والصناعات في مصر، بحضور عدد من المستثمرين والصناع.

حصة مصر من التجارة العالمية

وأشار هيبه إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20%، وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر

وأكد المهندس كريم سامي سعد، أحد المطورين الصناعيين، أننا نستهدف المساهمة فى إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين بشكل فعال، حيث نسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة تسهل تحقيق كافة الأهداف الصناعية بكفاءة، من خلال تطوير مجتمعات صناعية متكاملة.

وأشار إلى أهمية توفير البنية التحتية المتقدمة والخدمات الداعمة التي تمكن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميا، نؤمن بأن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها الوجهة الصناعية المثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي، والفرص الواعدة التي تقدمها للمستثمرين.

وقال إننا نستهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويحفز على توطين الصناعة.

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