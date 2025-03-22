السبت 22 مارس 2025
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اقتصاد

تعاون مشترك بين هيئة الاستثمار وبنك المشرق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار.

 

جانب من اللقاء - فيتو 
جانب من اللقاء - فيتو 

فرص الأعمال المتنامية في مصر

ووفقًا لمذكرة التفاهم، سيعرف بنك المشرق مصر عملاءه المصريين والأجانب على فرص الأعمال المتنامية في مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى التي تم إطلاقها خلال العِقد الماضي.

 

جانب من اللقاء - فيتو 
جانب من اللقاء - فيتو 

تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك 

كما سيرتكز دور البنك على تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر، وتنظيم لقاءات لعملاء البنك بالخارج المهتمين بالاستثمار في مصر مع ممثلي الهيئة.

وفي هذا الإطار، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد بنك المشرق مصر بكافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في مصر والقطاعات المستهدفة وفق خطة الحكومة المصرية، وتطورات البيئة الاستثمارية تشريعيًا وإجرائيًا.

 

جانب من اللقاء - فيتو 
جانب من اللقاء - فيتو 

الهيئة حريصة على التعاون مع بنك المشرق

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "إن الهيئة حريصة على التعاون مع بنك المشرق مصر لجذب مستثمرين جُدد للسوق المصري من خلال شبكة البنك المحلية والدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في أهم المراكز المالية العالمية، خاصةً دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي تتصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر حاليًا، كما أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم هي خطوة رئيسية في طريق التعاون بين البلدين."

 

إيمان الحكومة العميق بأهمية دور القطاع الخاص

كما أكد إيمان الحكومة العميق بأهمية دور القطاع الخاص في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة، فالرؤى الاستثمارية المتطورة تنطلق دائمًا من القطاع الخاص، ودور الهيئة هو التواصل مع باقي المؤسسات المعنية بالاستثمار من أجل تطبيق هذه الرؤى بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة.

 

جانب من اللقاء - فيتو 
جانب من اللقاء - فيتو 

أهم ممرات تجارية مع مصر 

وقال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر: “إن شبكة البنك الدولية المتواجدة في المراكز المالية العالمية مثل: الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والهند، وهونج كونج علي سبيل المثال، والتي تعد أهم ممرات تجارية مع مصر ومن أهم المصادر للاستثمار الأجنبي، ستمكن البنك من إظهار الصورة الإيجابية لبيئة الاستثمار في مصر”.

 

التفاعل مع استفسارات المستثمرين الأجانب

ويقوم بنك المشرق بدور قوي في التفاعل مع استفسارات المستثمرين الأجانب عن أهم فرص الاستثمار في السوق المصري، مما يظهر أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لخلق تصور جذاب متكامل عن بيئة الاستثمار المصرية، وإمداد عملاء البنك بكل ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات ودراسات قطاعية تمكنهم من الاستثمار والتوسع في السوق المصري.

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